In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag onthulde Aston Martin als zevende F1-team haar bolide en livery voor het seizoen 2024, blikte Fernando Alonso terug op de overgang van Lewis Hamilton naar Ferrari, reageerden de fans afwisselend op de nieuwe livery van Aston Martin en kwam het gerucht naar buiten dat Bernie Ecclestone zou hebben geadviseerd aan Christian Horner om op te stappen bij Red Bull Racing. Dit is de GPFans Recap van 12 februari.

Artikel gaat verder onder video

In beeld: zo ziet de Aston Martin AMR24 eruit

Aston Martin heeft maandagochtend de AMR24 voor het eerst aan de buitenwereld getoond. Het team is daarmee het zevende F1-team dat haar livery toont voor 2024. Fernando Alonso en Lance Stroll zullen net zoals in 2023 de bolide van het team besturen. Meer lezen en zien? Klik hier!

Fans reageren op livery Aston Martin voor 2024: "Weer een auto met kleur!"

Aston Martin heeft maandagochtend voor het eerst de livery voor het seizoen 2024 getoond. De kleuren en livery zelf zijn amper veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. De fans reageerden na de lancering van de auto afwisselend op het nieuwe wapenfeit van het team. Meer lezen? Klik hier!

'Ecclestone adviseert Horner om af te treden, teambaas blijft beschuldiging ontkennen'

Bernie Ecclestone, voormalig eigenaar van de Formule 1, speelt volgens F1-Insider een belangrijke rol in het proces rondom de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag van Christian Horner. De Brit zou zijn landgenoot het advies hebben gegeven om af te treden als teambaas van Red Bull Racing. De 93-jarige Brit wil verdere schade aan de naam van Horner en zijn familie voorkomen. Meer lezen? Klik hier!

Alonso kritisch op Hamilton: "Was twaalf maanden geleden niet zijn kinderdroom"

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso gunt Lewis Hamilton zijn periode bij Ferrari, maar de Spanjaard twijfelt wel aan het motief van de zevenvoudig kampioen. De Brit gaf aan dat met zijn transfer een 'kinderdroom' is uitgekomen, maar volgens Alonso was die droom een jaar geleden nog niet aanwezig. Meer lezen? Klik hier!

Briatore gespot met Wolff; Alonso lijkt plan 'B' voor Mercedes te zijn

Fernando Alonso heeft bij Aston Martin een contract tot eind 2024 en is dus voor 2025 beschikbaar. De ervaren Spanjaard wordt volgens de geruchten overwogen voor het zitje naast George Russell bij Mercedes voor 2025. Alonso heeft zelf al te kennen gegeven dat alle opties voor volgend jaar openliggen, maar nu is ook manager Flavio Briatore gezien met Toto Wolff. Meer lezen? Klik hier!