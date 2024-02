Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso gunt Lewis Hamilton zijn periode bij Ferrari, al twijfelt hij wel aan het motief van de zevenvoudig kampioen. De Brit gaf aan dat met zijn transfer een 'kinderdroom' is uitgekomen, maar volgens Alonso was die droom er een jaar geleden nog niet.

Hamilton gooide eerder deze maand de transfermarkt open door aan te kondigen dat hij vanaf 2025 in het Ferrari-rood te bewonderen is. Alonso kent zo'n stap maar al te goed, want de Spanjaard maakt furore bij de Scuderia vanaf 2010 tot en met 2014. In die periode werd hij drie keer de vicekampioen, maar een extra wereldtitel behalen is niet gelukt.

Motief Hamilton

Hoewel Alonso zijn voormalig teamgenoot de overstap naar Ferrari gunt, twijfelt hij bij PlanetF1 aan de beweegredenen van Hamilton. "Het was twaalf maanden geleden niet zijn kinderdroom. Ik hoop dat hij geniet van de ervaring. Ik vind het een heel bijzonder team. Het is nog specialer als je wint en dat is het punt: je moet winnen", zo wijst Alonso naar de torenhoge druk die er op een Ferrari-coureur rust.

'Auto is snel genoeg'

Toch is er bij het team uit Maranello reden voor optimisme, zo vertelt Alonso. "Ze hadden al een paar jaar een hele snelle auto en vochten voor grote dingen. Misschien kan hij dat extraatje komen brengen om voor het kampioenschap te vechten, want ik denk dat, zoals ik al zei, de auto er is." De Scuderia gaat haar tweede jaar onder leiding van Frederic Vasseur is en Alonso verwacht er veel van. "Eind vorig jaar was Ferrari, zelfs met een zeer dominante Red Bull-auto, nog steeds in staat om de rondetijd te evenaren en sneller te zijn dan zij in het grootste deel van de kwalificatie. Dus ik denk dat de auto snel genoeg moet zijn."