Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone heeft volgens F1-Insider het advies aan Christian Horner gegeven om af te treden als teambaas van Red Bull Racing. De 93-jarige Brit wil verdere schade aan de naam van Horner en zijn familie voorkomen.

Onlangs kwam naar buiten dat Red Bull een onafhankelijk onderzoek heeft ingesteld naar aanleiding van een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag. Het moederbedrijf van het gelijknamige Formule 1-team gaf direct aan de zaak 'uiterst serieus' te nemen. Afgelopen vrijdag vond het verhoor plaats bij de teambaas van Red Bull Racing.

Onderzoek

Het medium meldt dat de onafhankelijke advocaat inmiddels op vakantie is gegaan, waarmee gesuggereerd wordt dat het onderzoek is voltooid. Het is dan ook niet duidelijk wat de bevinding is geweest en wat het advies naar Red Bull toe is geweest. Wel zou Ecclestone het advies hebben gegeven aan Horner om vrijwillig op te stappen. Dit om verdere schade aan zichzelf en zijn familie te voorkomen. Toch zou Horner daar niet op zitten wachten. De teambaas ontkent alle beschuldigingen nog steeds en weigert van gedachte te veranderen.

Liberty Media volgt de zaak op de voet

Formule 1-CEO Stefano Domenicali zou daarnaast in opdracht van Liberty Media contact hebben opgenomen met Mark Mateschitz, de zoon van de inmiddels overleden oprichter Dietrich Mateschitz. "De Amerikaanse eigenaren van F1-promotor Liberty Media nemen geen genoegen met zaken rondom ambtsmisbruik. Als dergelijke beschuldigingen waar blijken te zijn, is Horner niet te handhaven", zo valt te lezen.