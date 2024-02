Het Duitse Motorsport-Total meldt dat niemand minder dan Bernie Ecclestone zich als vertrouweling van Christian Horner heeft gemeld in het onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag. De voormalig eigenaar van de Formule 1 zou met meerdere telefoongesprekken een adviserende rol hebben aangenomen.

Afgelopen maandag kwam naar buiten dat de teambaas van Red Bull Racing een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag tegen zich heeft gekregen. Het Oostenrijkse drankbedrijf heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de succesvolle Formule 1-teambaas. Afgelopen vrijdag vond dat desbetreffende onderzoek plaats en een onafhankelijke advocaat heeft Horner urenlang ondervraagd. Aankomende donderdag wordt de RB20 aan de buitenwereld getoond, maar het zou zelfs tot aan de start van het seizoen kunnen duren, voordat er uitsluitsel is. Red Bull wil voorzichtig omgaan met de beschuldiging en gaf vrijdag al aan de zaak 'uiterst serieus' te nemen.

Liberty Media houdt zaak strak in de gaten

Volgens het Duitse medium heeft Ecclestone zich opgegooid als vertrouweling van Horner tijdens het onderzoek. Liberty Media volgt de zaak namelijk op de voet en ook FOM-CEO Stefano Domenicali zou sterke interesse in het onderwerp hebben. Sinds de #MeToo-campagne van een aantal jaren terug, ligt de aandacht vol op zaken waarbij mogelijk machtsmisbruik heeft plaatsgevonden. Toch geldt ook in het geval van Horner dat hij onschuldig is, totdat het tegendeel bewezen is en met dat onderzoek is Red Bull op dit moment bezig.

Naar verluidt wil Red Bull de zaak afhandelen voordat de teampresentatie aankomende donderdag plaatsvindt. Het kan namelijk ongemakkelijk situaties opleveren, nu het onderzoek nog loopt. Toch is de verwachting dat het onderzoek wat meer tijd in beslag gaat nemen en wat dat voorlopig betekent voor de positie van de teambaas, dat is niet duidelijk.