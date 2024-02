De Formule 1 zoekt naar allerlei manieren om de sport competitiever te maken, maar volgens regerend wereldkampioen Max Verstappen is het hele veld gebaat bij een lange periode met een stabiel reglement. Alleen op die manier kan de concurrentie dichter bij de top komen, zo vindt de Limburger bij Motorsport.com.

Verstappen gaat in 2024 jacht maken op zijn vierde wereldtitel na het dominantste seizoen in de geschiedenis van de sport in 2023. Maar liefst 19 van de 22 races kwamen op naam van de Nederlander. Hoewel het voor de recordboeken een uitzonderlijk jaar was, is datzelfde niet te zeggen over de titelstrijd van vorig jaar. De druk werd vooral op Sergio Pérez opgevoerd en dat is omdat hij nu eenmaal over hetzelfde materiaal beschikt als zijn Nederlandse teamgenoot. Volgens Verstappen is een interne strijd leuk, maar gaat de sport pas echt floreren bij een titelstrijd tussen meerdere teams.

Knokpartij met verschillende teams

Aan het begin van 2022 leek het erop of Charles Leclerc de uitdager van Verstappen zou gaan worden, maar nadat Red Bull de gewichtsproblemen van de RB18 had opgelost, maakte de Monegask geen schijn van kans meer. Of het nu Leclerc of wellicht Lewis Hamliton in 2025 is, Verstappen hoopt op een strijd met een ander topteam. "Dat is sowieso veel mooier, ja. Een gevecht tussen twee teamgenoten is leuk, maar ik denk dat het nog veel mooier is als er twee of meerdere teams echt meedoen voor de overwinningen."

Stabiele regels

Om dat te kunnen bewerkstelligen is de 26-jarige Red Bull-coureur van mening dat er een stabiel reglement nodig is. De kleinere teams leren op die manier bij en kunnen het gat makkelijker dichten. "Absoluut, zeker met de auto’s van nu. Hier zit qua doorontwikkeling iets minder potentie in dan de vorige auto’s voor mijn gevoel, toen nog met bargeboards en dergelijke. Dat was heel ingewikkeld. Ik denk dat het met deze auto’s iets makkelijker gaat en dat je sneller dichterbij kunt komen."