De strijd om de Nederlandse uitzendrechten van de Formule 1 lijkt te zijn losgebarsten. De huidige uitzendgemachtigde Viaplay, lijkt niet alleen concurrentie van Ziggo Sport te krijgen, ook RTL Nederland, Canal + en ESPN zouden interesse hebben in het uitzenden van de koningsklasse.

Roger Lodewick, de nieuwe CEO van Viaplay Nederland heeft onlangs zichzelf gepresenteerd en daarbij op laten tekenen dat de Formule 1 cruciaal is voor de streamingdienst, maar dat het ook zonder de koningsklasse een bestaansrecht heeft verworven. Sportmarketeer Chris Woerts sprak dat vrijdagavond bij Vandaag Inside tegen. Woerts stelde dat de Formule 1 de enige 'overlevingskans' is voor de Scandinavische streamingdienst, die zijn ogen tot het uiterste moet gaan om de rechten te behouden.

Bestaansrecht Viaplay

De Formule 1 is vandaag de dag populairder dan ooit in Nederland en dat heeft natuurlijk alles te maken met het succes van Max Verstappen. De deal die Viaplay in 2021 sloot om de koningsklasse uit te zenden, loopt in 2024 af en meerdere partijen zouden handen wrijvend naar de rechten kijken. Volgens TotaalTV moet Viaplay nog steeds als de belangrijkste kandidaat worden gezien, om ook volgend jaar de Formule 1 uit te zenden, gevolgd door Ziggo Sport.

Ziggo Sport

De zender die het stokje eind 2021 moest overgeven aan Viaplay heeft er geen geheim van gemaakt dat het de uitzendrechten graag weer terugwenst. Toch moet de kabelgigant flink in de buidel tasten, zoals Woerts uitlegt. "Ziggo heeft de verglazing gemist en de entertainmentstrategieën gekozen. Je weet, sportrechten worden altijd duurder. Ze hebben vorige keer gezegd, dertig miljoen is het maximum wat we willen uitgeven en nu moeten ze boven de veertig miljoen gaan uitgeven."

Ziggo heeft dus voor entertainment gekozen boven glasvezel, dat door concurrenten wel wordt aangeboden. In dat verhaal is het dus van cruciaal belang om de Formule 1 aan dat pakket toe te voegen, nog los van het sentiment dat leeft over Viaplay. . "Met sport zonder meerkosten via digitaal basiskanaal Ziggo Sport probeert VodafoneZiggo het enigszins ontspoorde Ziggo weer op de rails te krijgen", zo schrijft TotaalTV.

Meerdere kapers op de kust

Toch zijn Viaplay en Ziggo Sport niet de enige partijen die graag de koningsklasse willen gaan uitzenden. RTL Nederland zou zich ook hebben gemeld en Talpa zou zijn afgehaakt. "Gisteren (donderdag) was Sven Sauvé (CEO RTL Nederland) samen met Peter van der Vorst (programma directeur) in Londen om hun interesse kenbaar te maken voor de Formule 1-rechten voor Videoland. Het zou dus best kunnen dat er weer een nieuwe speler komt", zo legt Woerts erover uit.

Daarnaast zou Eredivisie Media & Marketing ook geïnteresseerd zijn om de Formule 1 uit te zenden op zender ESPN. Dat bedrijf heeft Disney als grootste aandeelhouder en beschikt dus over de diepe zakken die nodig zijn om de rechten naar de zender te halen. "Je hebt nu dus Videoland, al weet je niet zeker of die het gaat doen. Je hebt Canal plus die geïnteresseerd is, ESPN heeft zich gemeld. Een heel breed scala aan zenders die die rechten willen hebben", zo legt Woerts uit.

Toen de rechten naar Viaplay overgingen, werd hier ongeveer 35 miljoen euro voor betaald, maar verwacht wordt dat de nieuwe koper een bedrag van rond de 40 of 50 miljoen euro per jaar zal moeten betalen om de Formule 1 uit te mogen zenden.

