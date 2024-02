Het gaat er sterk op lijken dat Fernando Alonso wordt overwogen voor het zitje naast George Russell bij Mercedes voor 2025. De Spanjaard heeft zelf al te kennen gegeven dat alle opties voor volgend jaar openliggen, ook is manager Flavio Briatore gezien met Toto Wolff.

De tweevoudig wereldkampioen trok maandagochtend het doek van de AMR24, het nieuwe wapenfeit van Aston Martin. Hoewel zijn eerste prioriteit nog steeds op Aston Martin ligt, houdt Alonso de opties open voor de seizoenen erna. Lewis Hamilton heeft de transfercarrousel afgetrapt door zijn aankondiging dat hij in 2025 Ferrari-coureur is en er wordt flink gespeculeerd over wie nu precies het zitje naast Russell gaat invullen.

Alonso plan 'b'?

Over het algemeen wordt aangenomen dat Andrea Kimi Antonelli als voornaamste optie wordt gezien. De 17-jarige Italiaan zal in 2024 uitkomen in de Formule 2, maar kan bij een goed seizoen wellicht uitkijken naar het Duitse topteam in de Formule 1. Toch wordt ook de diensten van Alonso overwogen, want niemand minder dan voormalig Formule 1-teambaas, maar vooral de manager van Alonso, Briatore, is gespot terwijl hij in gesprek was met de teambaas van Mercedes.

Mientras tanto, hace escasos 15 minutos… pic.twitter.com/bATZUND4qr — Víctor Abad (@victorabadf1) February 12, 2024

'Prioriteit ligt op Aston Martin'

Alonso heeft zich maandag ook uitgelaten over silly season, dat dit jaar al vroeg van start is gegaan. In zijn ogen is het logisch dat hij wordt overwogen, hij is nu eenmaal één van de drie wereldkampioen in de Formule 1. "Ik ben me ervan bewust dat er op dit moment niet veel wereldkampioenen beschikbaar zijn. Max [Verstappen] zit al bij Red Bull en Lewis stapt over naar Ferrari, dus ik ben de enige die nog beschikbaar is." Wel moet Alonso toegeven dat hij nog niet over zijn toekomst heeft nagedacht. "Ik wil eerst bekijken of me ik wil committeren aan het racen in de toekomst. Het gaat erom of ik nog steeds 200 procent kan geven aan het team. Mocht dat zo zijn, dan is Aston Martin het eerste team waar ik mee ga praten", aldus de 42-jarige Spanjaard bij Sky Sports F1.