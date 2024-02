'Ecclestone adviseert Horner tijdens onderzoek', Strijd om F1-uitzendrechten is begonnen | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd bekend dat Bernie Ecclestone Red Bull-teambaas Christian Horner voorziet van advies in het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Diverse partijen hebben zich aangemeld voor de uitzendrechten van de sport in Nederland en GPFans heeft de aanbieders op een rijtje gezet en Helmut Marko legt uit dat Sergio Pérez in 2025 nog steeds een Red Bull-coureur kan zijn. Dit en meer lees je in de nieuwe editie van de GPFans Recap.

Marko sluit Pérez naast Verstappen in 2025 niet uit: "Heel goed mogelijk"

Als het aan Red Bull-adviseur Helmut Marko ligt, dan moet er rekening worden gehouden met Sergio Pérez naast Max Verstappen in 2025. De Mexicaanse Red Bull-coureur gaat in 2024 zijn laatste contractjaar in bij het Oostenrijkse team en Marko sluit een langer verblijf niet uit. "[Dat is] heel goed mogelijk", aldus Marko. Hele artikel lezen? Klik hier

'Nieuwe partij meldt zich in strijd voor Nederlandse F1-uitzendrechten'

De strijd om de Nederlandse uitzendrechten van de Formule 1 lijkt te zijn losgebarsten. De huidige uitzendgemachtigde Viaplay, lijkt niet alleen concurrentie van Ziggo Sport te krijgen, ook RTL Nederland, Canal + en ESPN zouden interesse hebben in het uitzenden van de koningsklasse. Hele artikel lezen? Klik hier

Verstappen wijst naar stabiel reglement voor meer spektakel: "Zeker met auto's van nu"

Ook Max Verstappen ziet graag de concurrenten dichterbij komen. De Limburger geniet wel van een titelstrijd en hoopt op een stabiel reglement, dat is in zijn ogen namelijk de manier om het veld dichter bij elkaar te brengen. "Absoluut, zeker met de auto’s van nu. Hier zit qua doorontwikkeling iets minder potentie in dan de vorige auto’s voor mijn gevoel, toen nog met bargeboards en dergelijke." Hele artikel lezen? Klik hier

'Ecclestone vertrouweling van Horner tijdens onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag'

Het Duitse Motorsport-Total meldt dat niemand minder dan Bernie Ecclestone zich als vertrouweling van Christian Horner heeft gemeld in het onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag. De voormalig eigenaar van de Formule 1 zou met meerdere telefoongesprekken een adviserende rol hebben aangenomen. Hele artikel lezen? Klik hier

'Alonso houdt stoelendans in de gaten en stelt verlenging bij Aston Martin uit'

Het Spaanse Marca heeft vernomen dat tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso bewust de onderhandelingen over een nieuw contract bij Aston Martin heeft uitgesteld. De krant verwacht dat het vacante zitje bij Mercedes weleens die van Alonso kan worden. "Als het aanbod van Mercedes zou komen, is het zeer waarschijnlijk dat Alonso ja zou zeggen." Hele artikel lezen? Klik hier