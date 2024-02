In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere het nieuws dat Mercedes naar verluidt Daniel Ricciardo beschouwt als een van de mogelijke vervangers van Lewis Hamilton, al lijkt Red Bull nu al de deur behoorlijk in het slot te gooien. Verder verwacht Red Bull-topman Helmut Marko dat Toto Wolff een poging zal gaan doen om Max Verstappen naar de Duitse grootmacht te halen en heeft Sergio Pérez te horen gekregen dat hij zijn toekomst bij Red Bull Racing zelf in de hand heeft. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

'Mercedes overweegt Ricciardo voor 2025, Marko gooit de deur in het slot'

Het Formule 1-team van Mercedes zou Daniel Ricciardo als een van de mogelijke opvolgers voor Lewis Hamilton vanaf 2025 beschouwen, nadat de zevenvoudig wereldkampioen de overstap naar Ferrari heeft gemaakt. Het Duitse F1 Insider weet echter te melden dat Red Bull-topman Helmut Marko korte metten met die mogelijkheid heeft gemaakt: "Red Bull-topman Helmut Marko heeft aan deze site laten weten dat Ricciardo een langetermijncontract heeft en niet beschikbaar is", zo leest het onder andere. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Kvyat haakt met knipoog in op chaos na aangekondigde Mercedes-vertrek Hamilton

Daniil Kvyat heeft via social media met een knipoog ingehaakt op de chaos die is ontstaan, nadat afgelopen donderdag bekend werd dat Lewis Hamilton vanaf 2025 voor het team van Ferrari zal gaan rijden. De Rus reed tussen 2014 en 2020 met tussenpauzes voor Toro Rosso (inmiddels Visa Cash App RB) en Red Bull Racing. De 29-jarige coureur is sindsdien vertrokken uit de sport, maar ziet een comeback bij Mercedes of Red Bull Racing wel zitten. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Marko: 'Wolff gaat onsuccesvolle poging doen om Verstappen naar Mercedes te halen'

Helmut Marko verwacht dat Mercedes-teambaas Toto Wolff een poging zal doen om Max Verstappen los te weken bij Red Bull Racing, maar de Oostenrijker noemt deze operatie bij voorbaat al onsuccesvol: "Toto Wolff gaat het proberen, maar hij zal geen succes hebben", klinkt het tegenover Sport.de. De man uit Graz vertelt vervolgens dat Verstappen "een heel goed geheugen heeft", doelend op de controversiële crash met Hamilton tijdens de Grand Prix van Silverstone in 2021. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Wat zijn de opties voor Sainz als hij eind 2024 bij Ferrari moet vertrekken?

Lewis Hamilton neemt in 2025 plaats naast Charles Leclerc bij Ferrari, wat betekent dat Carlos Sainz uit Maranello moet vertrekken. Gelukkig voor de 29-jarige Spanjaard, zijn er meer dan genoeg mogelijkheden voor 2025. Maar liefst acht van de tien teams hebben nog geen complete line-up op papier staan voor 2025. McLaren en Ferrari zijn de enige teams die voor de komende jaren twee coureurs vast hebben weten te leggen. Dus wat zijn de opties voor Sainz? Bekijk ze hier.

Pérez heeft toekomst binnen Red Bull in eigen hand

Helmut Marko noemt het "heel goed mogelijk" dat Sergio Pérez ook in 2025 naast Max Verstappen bij Red Bull Racing rijdt, mits de Mexicaan aankomend seizoen goed uit de verf weet te komen. De routinier heeft een contract tot het eind van aankomend seizoen, maar kwam in 2023 lang niet altijd lekker uit de verf. Pérez won slechts twee races, waar Verstappen negentien keer als eerste over de streep kwam. Werk aan de winkel voor de man uit Guadalajara dus. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Wolff ziet in Russell nieuwe leider Mercedes, hint op 'gewaagde' nummer twee

Teambaas Toto Wolff vertelt dat hij in George Russell de nieuwe leider binnen Mercedes ziet zodra Lewis Hamilton naar Ferrari vertrekt, en hint op een 'gewaagde keuze' voor het tweede zitje bij de Duitse grootmacht. We hebben een hele solide basis en een ontzettend snelle en intelligente gozer in de auto. We moeten de juiste keuze maken wat betreft de tweede coureur, en dat is niet iets wat we willen overhaasten. Ik kijk ernaar uit om samen met mijn collega's de juiste beslissing voor het team te nemen. Misschien is het een kans om eens iets gewaagds te doen", klinkt het onder andere. Het hele verhaal lezen? Klik hier.