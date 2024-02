Teambaas Toto Wolff vertelt dat hij in George Russell de nieuwe leider binnen Mercedes ziet zodra Lewis Hamilton naar Ferrari vertrekt, en hint op een 'gewaagde keuze' voor het tweede zitje bij de Duitse grootmacht.

Het team van Mercedes heeft plotseling een vacature te vervullen voor vanaf 2025. Lewis Hamilton maakte afgelopen week bekend na aankomend seizoen naar Ferrari te vertrekken, waarmee de samenwerking met de Zilverpijlen na twaalf jaar tot een einde komt. Het vroege besluit van de 39-jarige Brit stelt Mercedes in staat de tijd te nemen om een nieuwe coureur aan te trekken, maar de nummer één binnen het team van Mercedes, staat volgens Wolff al onder contract.

Russell nieuwe leider

"Met alle discussie over Lewis, is er niet over George gesproken", vertelt de Oostenrijker in een Q&A van het team van Mercedes. "Hij heeft de potentie om de volgende leider binnen het team te worden, in dezelfde generatie als Lando [Norris], Charles [Leclerc] en nog een aantal anderen. Ik kan mij geen betere nieuwe teamleider voorstellen, zodra Lewis vertrekt."

Gewaagde nummer twee

Wolff vervolgt: "We hebben een hele solide basis en een ontzettend snelle en intelligente gozer in de auto. We moeten de juiste keuze maken wat betreft de tweede coureur, en dat is niet iets wat we willen overhaasten. Ik kijk ernaar uit om samen met mijn collega's de juiste beslissing voor het team te nemen. Misschien is het een kans om eens iets gewaagds te doen."