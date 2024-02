Het Formule 1-team van Mercedes zou Daniel Ricciardo als een van de mogelijke opvolgers voor Lewis Hamilton vanaf 2025 beschouwen, maar het Duitse F1 Insider weet te melden dat Red Bull-topman Helmut Marko korte metten met die mogelijkheid heeft gemaakt.

Lewis Hamilton kondigde eerder deze week een sensationele overstap naar Ferrari aan, waar hij in 2025 plaats zal nemen naast Charles Leclerc. Dit nieuws kwam om verschillende redenen als een grote verrassing, niet in de laatste plaats omdat Hamilton nog geen half jaar geleden zijn handtekening zette onder een nieuwe tweejarige deal bij Mercedes, waarbij het twee jaar optioneel was. Hier gaat de zevenvoudig wereldkampioen dus geen gebruik van maken, en dat betekent dat Mercedes op zoek moet naar een vervanger.

Williams-coureur Alexander Albon wordt regelmatig genoemd als kanshebber. De 27-jarige Thaise Brit is in dienst van de Britse formatie uitgegroeid tot een solide en volwassen coureur. Carlos Sainz is vanzelfsprekend ook een voor de hand liggende optie. De Spanjaard behoort tot de grotere namen van de huidige grid, maar moet eind dit jaar bij Ferrari plaats maken voor de komst van Hamilton. Dat hij de omgekeerde weg zou bewandelen, is dus niet ondenkbaar.

Het Duitse F1 Insider weet echter te melden dat Daniel Ricciardo ook op het lijstje van Mercedes zou staan. De 34-jarige coureur begint dit seizoen aan zijn eerste volledige seizoen bij Visa Cash App RB, nadat hij afgelopen jaar vanaf Hongarije het stoeltje van de ontslagen Nyck de Vries overnam. Marko heeft echter nu al korte metten met deze optie gemaakt, zo schrijft de website: "Red Bull-topman Helmut Marko heeft aan deze site laten weten dat Ricciardo een langetermijncontract heeft en niet beschikbaar is", leest het.