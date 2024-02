Helmut Marko noemt het "heel goed mogelijk" dat Sergio Pérez ook in 2025 naast Max Verstappen bij Red Bull Racing rijdt, mits de Mexicaan aankomend seizoen goed uit de verf weet te komen.

Red Bull Racing legde in 2023 een van de meest dominante seizoenen uit de geschiedenis van de sport op de mat. De Oostenrijkse grootmacht won 21 van de in totaal 22 verreden races en legde met een enorme voorsprong beslag op het constructeurskampioenschap. Max Verstappen won op zijn beurt voor de derde keer op rij het wereldkampioenschap bij de coureurs, terwijl Sergio Pérez - zij het nipt - beslag wist te leggen op de tweede plaats.

Interesse in Red Bull-zitje

Vanuit de overige coureurs is er logischerwijs veel interesse om plaats te nemen in een van de twee Red Bull's. De verwachting is immers dat gezien de grote voorsprong van afgelopen jaar, het team uit Milton Keynes ook de komende jaren zal domineren. Verstappen is de grote man binnen het team en ligt tot eind 2028 vast, maar het contract van Pérez verloopt aan het eind van komend seizoen. De Mexicaan kwam afgelopen seizoen lang niet altijd goed uit de verf, en dus moet hij zichzelf vanaf maart zien te bewijzen.

Meerdere kapers op de kust

In de media wordt veel gespeculeerd over wie volgend jaar de nieuwe teammaat van Verstappen zou kunnen worden. Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda en Alexander Albon worden regelmatig genoemd, maar ook Carlos Sainz lijkt nu een serieuze kandidaat. De Spanjaard moet eind 2024 bij Ferrari vertrekken om plaats te maken voor Lewis Hamilton. In gesprek met Sport.de licht Marko echter een tipje van de sluier op: "Als hij [Pérez] een sterk seizoen draait, is het heel goed mogelijk dat de line-up in 2025 ook uit Verstappen en Pérez bestaat", klinkt het.