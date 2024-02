Hamilton reageert via Instagram op Ferrari-nieuws, 'Red Bull biedt Albon contract aan' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het nieuws rondom Lewis Hamilton is natuurlijk als een bom ingeslagen in de Formule 1. Er kan een hoop nagepraat worden over één van de meest spraakmakende transfers uit de geschiedenis van de sport en dat wordt dan ook veelvuldig gedaan. In de Italiaanse media raakt men niet uitgepraat over de transfer van de Brit. Inmiddels heeft Hamilton zelf ook via zijn Instagram-pagina gereageerd op de aanstaande overgang.

Italiaanse media over Hamilton en Ferrari: "Makkelijk dromen met Lewis en Leclerc"

Lewis Hamilton en Ferrari hebben donderdag het F1-nieuws gedomineerd. Vanaf donderdagochtend tot donderdagavond was iedereen in de ban van de transfer van de zevenvoudig wereldkampioen naar Ferrari, waar hij vanaf 2025 op jacht gaat naar zijn achtste titel. De Italiaanse media raken er niet over uitgesproken, maar voeren de druk ook meteen op. Meer lezen? Klik hier!

Jack Plooij behandelt Hamilton-transfer: "Wát een begin van het seizoen"

Het is natuurlijk nu al dé sensatie van het seizoen: Lewis Hamilton verruilt Mercedes na dit jaar voor het team van Ferrari. Jack Plooij is razend enthousiast over de aangekondigde overstap van de zevenvoudig wereldkampioen en legt uit waarom deze overstap tot stand is gekomen. "Ja, wat een verrassing hé? Lewis Hamilton op zijn veertigste in een rode overall. Dat komt door deze man: Fred Vasseur." Meer lezen? Klik hier!

Peter Windsor: 'Red Bull heeft Alex Albon een driejarig contract vanaf 2025 aangeboden'

Het stoeltje naast Max Verstappen zal dit jaar natuurlijk een belangrijk onderwerp binnen de paddock worden, daar Sergio Pérez zijn contract na 2024 op zijn einde loopt. Volgens journalist Peter Windsor is men op de achtergrond al druk bezig en ligt er een contract voor drie jaar klaar voor Alex Albon. "Zoals ik het begrijp, heeft Albon een driejarig contract aangeboden gekregen, beginnend in 2025", zegt Windsor. Meer lezen? Klik hier!

Russell reageert kort op aanstaand vertrek Hamilton: "Speciaal om naast je te racen"

Lewis Hamilton verruilt na dit seizoen het team van Mercedes voor het team van Ferrari. Het betekent dat George Russell vermoedelijk de nieuwe eerste man in het team wordt en zijn ervaren teammaat ziet vertrekken. De Brit reageert nu voor het eerst op zijn aanstaande vertrek. "Het was speciaal om naast je te racen, @lewishamilton. Laten we het een seizoen maken om nooit te vergeten." Meer lezen? Klik hier!

Hamilton reageert op Instagram op Ferrari-overstap: 'Een jongensdroom komt uit'

Lewis Hamilton trekt na komend seizoen de deur achter zich dicht bij het team van Mercedes. Een grote stap voor de zevenvoudig wereldkampioen, die sinds 2014 actief was bij de Zilverpijlen. In een uitgebreide reactie op zijn Instagram blikt hij nu voor het eerst terug op de afgelopen dagen. Meer lezen? Klik hier!