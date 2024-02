Lewis Hamilton verruilt na dit seizoen het team van Mercedes voor het team van Ferrari. Het betekent dat George Russell vermoedelijk de nieuwe eerste man in het team wordt en zijn ervaren teammaat ziet vertrekken. De Brit reageert nu voor het eerst op zijn aanstaande vertrek.

Het team van Ferrari heeft afgelopen week één van de meest spraakmakende transfers van de afgelopen jaren gerealiseerd: Hamilton vertrekt naar de Italianen. De zevenvoudig wereldkampioen wist door een speciale ontsnappingsclausule zijn contract bij Mercedes te laten verscheuren, waardoor hij vanaf 2024 vrij om te staan is. Het team van Ferrari weet aan de hand van die ontsnappingsclausule de droom van de Britse routinier uit te laten komen. Hamilton heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag ooit voor de illustere renstal wilde gaan rijden. Die droom komt nu in vervulling.

Russell reageert

Daarmee komt er dus een einde aan een illustere en lange samenwerking in de Formule 1, wellicht de beste en meest succesvolle samenwerking tussen team en coureur aller tijden. Russell ziet hoe zijn ervaren teamgenoot na een samenwerking van drie seizoenen aan het einde van dit jaar vertrekt. Hij reageert nu voor het eerst - kort maar krachtig - op het nieuws: "Het was speciaal om naast je te racen, @lewishamilton. Laten we het een seizoen maken om nooit te vergeten."