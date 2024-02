Het stoeltje naast Max Verstappen zal dit jaar natuurlijk een belangrijk onderwerp binnen de paddock worden, daar Sergio Pérez zijn contract na 2024 op zijn einde loopt. Volgens journalist Peter Windsor is men op de achtergrond al druk bezig en ligt er een contract voor drie jaar klaar voor Alex Albon.

Pérez beleefde in 2023 natuurlijk een lastig seizoen in de Formule 1. De Mexicaanse coureur begon uitstekend met twee overwinningen uit vier wedstrijden, waarna hij het na de Grand Prix van Miami allemaal uit zijn handen zag glippen. Pérez liep vervolgens tegen een vormcrisis van jewelste aan - zo behaalde hij vijf keer op rij Q3 niet en raakte hij meermaals betrokken bij opvallende crashes - waarna de geruchten rondom zijn toekomst bij het team steeds hardnekkiger werden. Er werd zelfs een tijd gesuggereerd dat hij nog in het lopende seizoen zijn stoeltje zou verliezen.

Keuzes genoeg

Uiteindelijk eindigde hij het jaar wél weer zoals Helmut Marko en Christian Horner van hem verwachten en weet hij inmiddels dat hij in 2024 ook gewoon de coureur naast Verstappen is. Pérez beschikt immers over een contract tot en met 2024, maar daarna lijkt de kans groot dat de man uit Guadalajara op zoek moet naar een nieuw avontuur in zijn leven. Namen als Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda en Liam Lawson staan te trappelen om in te stappen bij het topteam en zij zijn ongetwijfeld niet de enige coureurs.

Alex Albon

De Red Bull-leiding lijkt echter al bedacht te hebben op wie zij de pijlen willen richten: Albon. De Britse Thai reed eerder al voor het team, maar had het vroeg in zijn loopbaan lastig naast Verstappen. Inmiddels is hij flink gegroeid en volgens Windsor heeft Red Bull al een hengeltje uitgegooid naar de diensten van Albon: "Zoals ik het begrijp, heeft Albon een driejarig contract aangeboden gekregen, beginnend in 2025. Ik denk dus dat je hem naast Verstappen gaat zien bij Red Bull. Ik geloof niet dat je daar nee tegen gaat zeggen. Volgens mijn bronnen is dit voor negentig procent juist."