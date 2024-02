Het is natuurlijk nu al dé sensatie van het seizoen: Lewis Hamilton verruilt Mercedes na dit jaar voor het team van Ferrari. Jack Plooij is razend enthousiast over de aangekondigde overstap van de zevenvoudig wereldkampioen en legt uit waarom deze overstap tot stand is gekomen.

Op donderdagochtend verschenen er berichten over een mogelijk vertrek van Hamilton bij de Zilverpijlen en deze leken met de minuut serieuzer te worden. De hele donderdag wachtte de Formule 1-wereld vervolgens in spanning af wat er te gebeurden stond. Nadat men in Brackley op de Mercedes-fabriek al het personeel bij elkaar had geroepen, werd er daar verteld dat Hamilton het team na dit seizoen zou gaan verlaten. In de avond kwam daar vervolgens de officiële mededeling: Hamilton vertrekt na 2024 bij Mercedes voor een avontuur bij Ferrari.

Moeilijke beslissing

Plooij behandelt de bijzondere overstap bij Ziggo Sport: "Ja, wat een verrassing hé? Lewis Hamilton op zijn veertigste in een rode overall. Dat komt door deze man: Fred Vasseur. Hij heef het voor elkaar gekregen. Fred Vasseur heeft Hamilton al eerder geholpen. Twintig jaar geleden ging het helemaal niet zo lekker bij McLaren. Toen heeft hij Ron Dennis [teambaas destijds, red.] overtuigd van Hamilton. Vanaf zijn dertiende al bij Mercedes. Dit is een moeilijke beslissing voor hem geweest. Maar hij zag de vooruitgang bij Ferrari en dacht bij Mercedes: dit gaat hem niet worden, dus ik ga het doen", stelt de journalist.

Beweegredenen

Hij vervolgt: "Vroeg bekendgemaakt. Waarom? De onderhandelingen bij Ferrari waren stilgelegd met Carlos Sainz en toen kwam er een gaatje. John Elkann [president, red.] wilde hem al heel graag hebben. Hij gaat heel veel geld verdienen: honderd miljoen dollar. En er komt heel veel geld vrij voor zijn 'Mission 44'. Kansloze jongeren helpen en dat wil Lewis graag. Natuurlijk wil hij ook die achtste titel. Wát een verrassing. Wat gaat Sainz doen? Hij wil heel graag racen bij Audi. Dan moet hij wel een paar stapjes terugdoen, maar kan hij gaan bouwen. Wat een begin van het seizoen, maar uiteindelijk begint het pas in 2025. Lewis Hamilton in het rood", zegt Plooij vol enthousiasme.