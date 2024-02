Lewis Hamilton trekt na komend seizoen de deur achter zich dicht bij het team van Mercedes. Een grote stap voor de zevenvoudig wereldkampioen, die sinds 2014 actief was bij de Zilverpijlen. In een uitgebreide reactie op zijn Instagram blikt hij nu voor het eerst terug op de afgelopen dagen.

De afgelopen dagen werd de Formule 1-wereld even hardhandig uit de winterslaap ontwaakt. Na een aantal rustige maanden, kwamen Hamilton en Ferrari ineens met wereldnieuws: de Brit vertrekt na dit seizoen bij het team van Mercedes voor een avontuur bij het illustere Italiaanse team. De 39-jarige coureur - goed voor zeven wereldkampioenschappen in de koningsklasse - gaat in de herfst van zijn carrière voor zijn gedroomde avontuur in Maranello. In Italiaanse dienst hoopt de Brit nog één keer te gaan voor zijn gedroomde achtste wereldtitel.

Jongensdroom

Na een aantal rumoerige dagen, reageert Hamilton voor het eerst via zijn eigen Instagram: "Het waren een paar gekke dagen die gevuld zijn met uiteenlopende emoties. Zoals jullie allemaal weten, is het na een ongelofelijke elf jaar bij Mercedes tijd voor een nieuw avontuur. Ik vertrek naar Scuderia Ferrari in 2025. Ik voel mij enorm gezegend. Ik krijg de kans om een jongensdroom te vervullen nadat ik met Mercedes dingen heb bereikt waar ik als kind van droomde. Nu ga ik rijden in het Ferrari-rood."

Het juiste moment

Nadat hij terugblikt op de periode bij Mercedes, kijkt de Brit in zijn bericht vooruit: "Het was het juiste moment om verandering te maken en voor een nieuwe uitdaging te gaan. Ik weet nog dat ik in het diepe onbekende dook in 2013 toen ik naar Mercedes ging. Veel mensen begrepen het op dat moment niet helemaal, maar ik zat bij het juiste eind met die overgang. Dat gevoel heb ik nu opnieuw. Ik kijk ernaar uit dat deze nieuwe kans gaat brengen en wat we samen kunnen bereiken. Ik kijk nu echter nog niet naar 2025. Mijn focus ligt bij het aankomende seizoen en het terug knokken met Mercedes. Ik ben gedrevener dan ooit. Ik wil Mercedes weer helpen winnen. Ik ga er honderd procent voor en wil deze samenwerking met een klapper eindigen."