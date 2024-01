In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd de 24 uur van Daytona gereden, een endurance race die met nog iets meer dan tien uur te gaan ten einde kwam voor Renger van der Zande en een Nederlandse winnaar kende in de GTD-klasse. Verder vroeg F1 vier handelsmerken aan die te maken hadden met een mogelijke Grand Prix in Chicago, was er op het internet een discussie over recente uitspraken van Lando Norris en richtte de nieuwe CEO van Viaplay Nederland zich tot de Nederlandse F1-fans. Dit is de GPFans Recap van 28 januari.

Lodewick ziet uitdagingen bij Viaplay: "Algemene sentiment veranderen"

Roger Lodewick is sinds dit jaar SVP en CEO van Viaplay Nederland en heeft als doel om het bedrijf populair en bekend te maken. De Nederlander heeft 'van de zijlijn' kunnen zien wat er de afgelopen twee jaar fout is gegaan en weet dat hij begonnen is aan een uitdaging, zowel op sportief als financieel vlak. Toch gaat de Nederlander vooral voor het creëren van een eigen gezicht en heeft hij de werknemers meteen wakker gemaakt. Meer lezen? Klik hier!

F1 vraagt vier handelsmerken aan voor mogelijke Grand Prix in Chicago

De Grand Prix van Madrid werd deze week officieel toegevoegd aan de kalender van 2026, maar de koningsklasse lijkt nog niet klaar te zijn met uitbreiden. De Verenigde Staten mag wellicht hopen op een vierde race in de koningsklasse, aangezien F1 vier handelsmerken heeft aangevraagd voor een toekomstige race in Chicago. Meer lezen? Klik hier!

Discussie onder fans na opmerking Norris over Verstappen: "Wat is dit voor mentaliteit?"

Lando Norris gaf recent aan dat hij liever niet bij Red Bull Racing rijdt, omdat hij het idee heeft dat Max Verstappen daar niet te verslaan is. Dit omdat het team compleet om hem heen is gebouwd. De opmerkingen van de Brit zorgden op het internet voor een hoop discussie. Meer lezen? Klik hier!

Dontje zorgt voor Nederlands succes tijdens 24 uur Daytona, Nasr en Porsche winnen

De 24 uur van Daytona, de eerste race van het IMSA-seizoen, is gewonnen door de #7-auto (Porsche) van Felipe Nasr, Matt Campbell, Dane Cameron en Josef Newgarden. Na een spannende slotfase versloegen ze de #31-auto (Cadillac) van Tom Blomqvist, Pipo Derani en Jack Aitken. Indy Dontje zorgde voor Nederlands succes in de GTD-klasse. Meer lezen? Klik hier!

Van der Zande baalt van uitvalbeurt 24 uur Daytona: "Het is klote, deden mee om de zege"

Het jaar 2024 is voor Renger van der Zande tijdens de 24 uur van Daytona niet begonnen zoals hij had gehoopt. De Nederlander viel met nog iets minder dan elf uur te gaan uit en baalt daar enorm van. Hij zag een kans op de zege in rook opgaan. Meer lezen? Klik hier!