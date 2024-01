Roger Lodewick, sinds dit jaar SVP en CEO van Viaplay Nederland, weet dat hij begonnen is aan een uitdaging, zowel op sportief als financieel vlak. Toch gaat de Nederlander vooral voor het creëren van een eigen gezicht en heeft hij de werknemers meteen wakker gemaakt.

Lodewick legt in gesprek met Motorsport.com uit waarom hij de uitdaging bij Viaplay aan wil gaan en wat hij heeft gezien toen hij vanaf de zijlijn naar Viaplay keek. “Een paar dingen. Ik ken de nieuwe CEO van Viaplay Group, Jørgen Madsen Lindemann, al heel lang. Ik was eerder CEO van een bedrijf dat onder een groep valt waar hij op zijn beurt de CEO van was. Hij heeft meer dan twintig jaar ervaring in het runnen van televisiemaatschappijen, en dan voornamelijk op het gebied van sport. Ik heb veel vertrouwen in hem en de plannen die hij heeft voor Viaplay. Dat gaf mij het gevoel dat het wel goed zou komen met Viaplay en dat dit een organisatie is waar ik graag deel van wil uitmaken. Daarnaast werd duidelijk gemaakt dat Nederland een van de landen is waarin Viaplay wil doorgaan met een lokale organisatie. En je kan zeggen wat je wil van Viaplay, maar we hebben wel de Formule 1, Premier League, Bundesliga en darts. Dat zijn ontzettend coole rechten om te hebben! Ik heb vanaf de zijlijn gezien wat er verkeerd is gegaan. En ik weet hoe het veel beter kan. Ook daarom vind ik dit een heel gave uitdaging. Overigens had ik al ontslag genomen bij mijn vorige bedrijf en mijn handtekening gezet onder een contract bij Viaplay, voordat de herkapitalisatie was bevestigd. Ik heb gewoon heel veel vertrouwen in de nieuwe leiding in Zweden, de organisatie die in Nederland staat en de rechten die we hebben.”

Gelijk een statement

Lodewick draaide er op social media bij zijn aanstelling niet omheen door te stellen dat er 'werk aan de winkel was'. Volgens Lodewick was dit bedoeld om de werknemers bij Viaplay wakker te maken. “Wat mij betreft wel. Ik schreef ook dat als iemand op- of aanmerkingen heeft, diegene het aan me moet laten weten. Al is mijn bereik op X met iets van tweehonderd volgers niet zo heel groot. Maar wat ik hiermee wil aangeven, is dat als er dingen zijn die naar iemands mening niet goed zijn, ik daar alles over wil horen. Ik kan het misschien niet altijd veranderen, maar dan weet ik het in elk geval. Ik wil dat we als bedrijf veel eerlijker en duidelijker gaan communiceren.”

Visie Viaplay

Viaplay heeft vanaf het seizoen 2022 geprobeerd een 'eigen gezicht' te creëren, maar is hier nog steeds niet echt in geslaagd. Lodewick legt uit hoe dit kan en wat er moet veranderen om dit wel voor elkaar te krijgen. '“Het zijn toch hoofdzakelijk de mensen die voor de camera staan die het gezicht van een zender vormen. Ik denk dat we eerder te weinig hebben gedaan om onze mensen in de rest van het medialandschap voor het voetlicht te brengen. We hadden ze moeten laten aanschuiven bij programma’s als Boulevard of Vandaag Inside, zodat het grote publiek onze mensen beter kon leren kennen. Degenen die bij ons Formule 1, Premier League of darts kijken, weten wie ze zijn, maar ook alleen maar in die ene specifieke setting. Als we hier meer werk van maken, weet straks iedereen goed Amber [Brantsen] eigenlijk wel niet is. Dat ze niet van een autocue leest, serieus veel parate Formule 1-kennis in huis heeft en naast een topprofessional een zorgzame moeder van twee kinderen is. En dat Koen meer is dan alleen een gamer. We moeten meer doen om de rest van de wereld met ze te laten kennismaken. En dat zal denk ik ook helpen om het algehele sentiment ten aanzien van Viaplay te veranderen, naast dat we als bedrijf gewoon beter moeten communiceren.”