Ferrari heeft deze week al een slag geslagen door Charles Leclerc langer aan zich te binden, maar de vraag is nu of dit ook gaat gebeuren met Carlos Sainz. Linksom of rechtsom wil de Italiaanse renstal voor het begin van het seizoen duidelijkheid hebben.

Dit weet La Gazzetta dello Sport te melden. Sainz zou willen tekenen tot in ieder geval het einde van 2026, waardoor hij zijn toekomst bij het team veilig kan stellen. Hiermee zou hij tevens het eerste jaar in het nieuwe tijdperk, met veel veranderingen op motorisch gebied, nog kunnen pijlen hoer Ferrari ervoor staat. Daarnaast zouden er ook nog discussies zijn over het salaris van de Spanjaard.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Van der Zande baalt van uitvalbeurt 24 uur Daytona: "Het is klote, deden mee om de zege"

Sainz over toekomst

Sainz gaf zelf eind 2023 al aan dat hij het liefst voor de start van het seizoen 2024 duidelijkheid heeft, waardoor Ferrari en de Spanjaard dus op een lijn lijken te zitten wat betreft het beslissen over de toekomst. De vraag is of Sainz accepteert dat Leclerc de komende jaren de kopman gaat zijn en Sainz een rol, zoals Sergio Pérez die bij Red Bull Racing heeft, kan en wil accepteren.

Verlenging Leclerc

Net zoals bij Sainz liep het contract van Leclerc ook aan het einde van het seizoen 2024 af. Deze week kwam echter het nieuws naar buiten dat Leclerc een contractverlenging heeft getekend bij de Italiaanse renstal, waardoor hij de komende jaren nog zal rijden voor Ferrari. De duur van het contract werd door Ferrari niet geopenbaard. De vraag is nu of Sainz en Ferrari er voor het seizoen al uit kunnen komen, zodat de focus kan op het presteren op de baan.