Lando Norris liet recent optekenen dat hij geen heil ziet in het rijden naast Max Verstappen bij Red Bull omdat hij denkt dat de Nederlander binnen het team dat helemaal om hem heen gebouwd is, niet te verslaan valt. De opmerkingen van de Brit zorgen op het internet voor een hoop discussie.

Norris kreeg van Sky Sports na het verlengen van zijn contract bij McLaren de vraag of hij bang zou zijn om in dezelfde wagen de strijd met Verstappen aan te gaan: "Ik denk dat het een langere discussie is dan dat. Is Max één van de beste coureurs in de Formule 1? Absoluut. Volgens mij heeft hij dat vaak zat bewezen. Hij zit in een team waar hij zeer comfortabel in is. Een hoop dingen zijn om hem heen gebouwd. Het is dus voor een hoop mensen lastig om tegen de Max van nu te racen. Zelfs tegen de Max van een paar jaar geleden. Het is dus niet de vraag of je bang bent of niet. Ik zou sowieso nooit bang zijn om het tegen iemand op te nemen", begon Norris.

Veel discussie

De Brit zei verder nog: "Je moet je echter wel afvragen of je in een positie zit om iemand meteen uit te kunnen dagen. Ik denk dat dat in dit geval niet mogelijk is, voor geen enkele coureur. Het kost tijd om te wennen. Als je het dan tegen de beste coureur ter wereld opneemt, is dat niet heel handig." De opmerkingen van Norris worden op verschillende manieren opgepakt op het internet en zorgt voor een hoop discussie. Sommige fans vinden het een zwakke mentaliteit van de Britse coureur, terwijl anderen juist weer heel goed begrijpen wat de McLaren-coureur bedoelt.

What kind of mindset is this?



Lewis Hamilton fought the reining world champion as a rookie, Charles Leclerc raced a world champion at 21. George Russell went up against the best driver in history of F1.



If you don’t want to measure yourself against better drivers how are you… https://t.co/qR3ZkL94Ws — Stefanie (@fastpitstop) January 27, 2024

Not a big Lando fan, Steph, but this is a bit unfair. He's basically explained that Red Bull is built around Max, and if he'd gone there, he'd be a second driver. McLaren refused to make Alonso number 1 when Lewis joined. Same thing with Ferrari and Mercedes. — Childish Nduna (@Galileo_86) January 27, 2024

You’re totally missing the point, but then again the truth doesn’t suit your agenda. As Lando said, it’s about being in a place where everything is set up for you to achieve your best. Red Bull is clearly built around Max (and why wouldn’t it be?) and it will never be an even… — Brandon Hollis (@blh0901) January 27, 2024

Weakest mindset in F1. His seat needs to be given to another Oscar Piastri — Viv (@viv_1111) January 27, 2024

Difference is Hamilton was coming through with McLaren so he wasn't going to say no to that opportunity, Leclerc was in a car that was never going to win races so why would he stay and same with Russell. Lando is in a team that is improving and could soon win races so why would h — Knightplayer (@QPR_Fan12) January 27, 2024

Honestly it makes sense if he knows that McLaren can provide him with a winning car. Because at RedBull Max is No1 and everything is built around him. Sure you take these chances if you come as a Rookie or a way worse team, but seeing the current McLaren form it’s fair to stay — Max.Seikowicz (@Seikowicz) January 27, 2024

We’ve seen him literally pull onto the dirty side of the track to let max through, I like the kid, but he has no racer in him — Ambassador of Quan (@matthew_waters) January 27, 2024

you’re excluding the possibility that lando thinks max is better than the lead drivers in all those situations listed above. let’s be real, no one can beat max in that red bull team. lando is better off hoping mclaren will build a better car than red bull and that way he’d win — Alex Ariton (@aalexariton) January 27, 2024