Brian Van Hinthum

Zondag 12 februari 2023 21:46

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Over precies drie weken zit de eerste Grand Prix van het seizoen er alweer op als er gereden wordt in Bahrein, maar voorlopig moeten we nog even afwachten tot we weer kunnen genieten van actie op de baan. Gelukkig staat de wereld van de Formule 1 nooit stil en gaat het nieuws rondom de racerij altijd door. Deze zondag hoorden we onder meer Max Verstappen, die zich afvraagt hoe lang hij nog door wil in de koningsklasse, nu hij zo vaak weg is van vrienden en familie.

Mazepin behaalt podium in eerste race sinds verlaten Formule 1

Nikita Mazepin heeft zijn eerste race verreden sinds zijn afscheid van niet alleen het team van Haas, maar ook van de Formule 1 zelf. Dat deed hij in de Asian Le Mans Series waar hij uitkwam voor 99 Racing in de LMP2-klasse. De Rus kwam als derde over de streep. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen vraagt zich af of weg zijn van familie het nog waard is: "Ik heb alles al bereikt in F1"

Max Verstappen ziet zichzelf niet in de Formule 1 rijden tot en met zijn veertigste. De tweevoudig wereldkampioen is zich aan het afvragen of het het nog wel waard is om zoveel tijd weg te zijn van familie en vrienden. De kalender van de koningsklasse wordt ieder jaar groter en groter. In 2023 zullen een recordaantal Grands Prix worden verreden. Door de terugkeer van Qatar en de toevoeging van het nieuwe stratencircuit in Las Vegas staat de teller op 23 en dan rekenen we de geannuleerde race in China niet eens mee. De coureurs zijn nu dus ook nog vaker weg van huis. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen hekelt 'absurde' rekening van 27 miljoen euro van de FIA

Max Verstappen begrijpt niet veel van de exorbitante bedragen die de FIA opstrijkt aan licentiegelden voor het nieuwe Formule 1-seizoen. Naar verluidt ontvangt het motorsportorgaan ongeveer 27 miljoen euro, wat er bij de Nederlander niet helemaal in gaat. Verstappen stelt zich dan ook kritisch op richting de FIA. Meer lezen? Klik hier!

Silverstone-bestormers schuldig bevonden: zestal loopt risico op gevangenisstraf

De zes demonstranten die het circuit van Silverstone in 2022 bestormden tijdens de openingsronde van de Grand Prix van Groot-Brittannië hebben mogelijk een gevangenisstraf boven hun hoofd hangen wegens hun protestacties tijdens de race. De demonstranten zijn schuldig bevonden aan het verstoren van de openbare orde. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen hoopt op minder onderstuur in 2023: "Nieuwe banden kleine verbetering"

Max Verstappen hoopt aankomend seizoen minder te maken te krijgen met onderstuur in de Red Bull RB19. De Nederlander denkt dat de nieuwe Pirelli's in de Formule 1 een stap in de goede richting zijn. De tweevoudig wereldkampioen onthulde dat het onderstuur vooral kwam door het gewicht van de auto's vorig jaar. Het minimumgewicht van de bolides in de koningsklasse lag op 798 kilogram in 2022. Veel teams haalden dat gewicht niet eens. Voor dit seizoen is dat met twee kilogram naar beneden gegaan. Naast het nieuwe rubber zullen lichtere auto's ook het onderstuur moeten verhelpen. Meer lezen? Klik hier!

