Brian Van Hinthum

Zondag 12 februari 2023 18:00

De zes demonstranten die het circuit van Silverstone in 2022 bestormden tijdens de openingsronde van de Grand Prix van Groot-Brittannië hebben mogelijk een gevangenisstraf boven hun hoofd hangen wegens hun protestacties tijdens de race. De demonstranten zijn schuldig bevonden aan het verstoren van de openbare orde.

Een aantal demonstranten besloot tijdens de openingsronde het circuit op te gaan om te protesteren, ondanks veelvuldige verzoeken van de lokale autoriteiten om gezamenlijk tot een veilige protestactie te komen. Gelukkig was de rode vlag inmiddels al getoond, nadat er een enorme crash was geweest waarbij Zhou Guanyu, George Russell en Alexander Albon betrokken waren. Zes mensen werden later door de politie beschuldigd van samenzwering om openbare overlast te veroorzaken.

Artikel gaat verder onder video

Hoge risico's

Zij stonden afgelopen week in Northampton terecht voor hun acties tijdens de Britse Grand Prix en zijn na onderzoek schuldig bevonden voor hun acties, zo rapporteert de BBC. Er wordt hierbij gewezen naar het veroorzaken van openbare overlast. Simon Jones, aanklager in de zaak, legt uit: "De vervolging stelt dat er een duidelijk risico op serieuze schade was. Ze hadden geraakt kunnen worden door zeer snelle voertuigen met alle gevolgen van dien. Ook hadden hun acties risico voor de coureurs en marshals."

Gevangenisstraf

Met het schuldig bevinden van het zestal bestaat de kans dat zij zelfs tegen een gevangenisstraf aan komen te lopen, zo liet de rechter weten. "Ze moeten weten en geen twijfel kennen dat ik alle opties overweeg wat betreft de straf die ze krijgen. Daar hoort ook de mogelijkheid op een gevangenisstraf bij", liet zij weten. Op 31 maart krijgen de protestanten te horen wat voor straf zij krijgen.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)