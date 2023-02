Vincent Bruins

Nikita Mazepin heeft zijn eerste race verreden sinds zijn afscheid van niet alleen het team van Haas, maar ook van de Formule 1 zelf. Dat deed hij in de Asian Le Mans Series waar hij uitkwam voor 99 Racing in de LMP2-klasse. De Rus kwam als derde over de streep.

Mazepin reed in 2021 het volledige seizoen voor Haas en er was veel kritiek op zijn gedrag op en naast de baan. Twee weken voor de seizoensopener van 2022 scheurde Haas het contract door van Mazepin en hoofdsponsor Uralkali. Nikita's vader Dmitri was een van de voorzitters van het bedrijf waar Uralchem deels eigenaar van was en Dmitri was daar weer de baas van. Dmitri Mazepin heeft sterke banden met Vladimir Poetin en dus werd Nikita de laan uitgestuurd, toen Rusland Oekraïne binnenviel. Daarnaast wilde Nikita alleen in de Formule 1 racen, als dat onder de Russische vlag mocht, zo vertelde hij aan Ria Novosti. De 23-jarige werd vervangen door Kevin Magnussen die in Bahrein meteen meer punten scoorde dan Haas in de afgelopen twee en een half jaar daarvoor had verdiend.

Podium in Dubai

99 Racing ving de eerste vier-uurs Asian Le Mans Series-race op Dubai Autodrome aan vanaf de achtste plek met Gonçalo Gomes achter het stuur. Na problemen voor onder andere de auto's van COOL Racing en United Autosports schoof de Portugees op naar de vijfde positie. Mazepin stapte vervolgens in en passeerde de auto van Inter Europol Competition. Door een langzame pit stop van Nielsen Racing kreeg de Rus de derde plek in handen, voordat hij zijn auto overhandigde aan Neel Jani. Jani, winnaar van de 24 Uur van Le Mans in 2016, hield Nolan Siegel van Inter Europol Competition achter zich en reed vervolgens naar Charlie Eastwood toe. De voormalige testcoureur van Red Bull Racing kwam slechts drie tienden van een seconde achter de DKR Engineering-auto over de finish, en de derde plaats en een podium waren een feit voor Gomes, Jani en Mazepin. De race werd gewonnen door James Allen, John Falb en Kyffin Simpson van Algarve Pro Racing. Nicky Catsburg pakte de zege in de GT-klasse in een BMW M4 GT3 van Walkenhorst Motorsport.

