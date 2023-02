Remy Ramjiawan

Zaterdag 11 februari 2023 11:59

Het team van Haas heeft zaterdag de VF23 aan de tand gevoeld tijdens de shakedown op Silverstone. Het Amerikaanse team trapte eind januari het nieuwe seizoen af, door als eerste renstal de nieuwe wagen te tonen.

Haas gaat in 2023 een nieuwe periode in. Met sponsor MoneyGram aan haar zijde hoopt de renstal de weg omhoog in te gaan zetten. Kevin Magnussen en Nico HĆ¼lkenberg zullen samen de kleuren van het team verdedigen. De twee routiniers kennen de klappen van de zweep in de koningsklasse en dus zal het neerkomen op het materiaal, om voor de punten te gaan rijden.

Kaarten bij de borst houden

Teams willen voorafgaand aan het nieuwe seizoen maar weinig prijsgeven over hun nieuwe wagens en Haas is daar niet anders in. Het afgelopen jaar ging de renstal de kant van Ferrari op, als het op de ontwikkeling van de auto neerkwam. Dat lijkt op de eerste foto's van de VF23 in 2023 nog steeds de lijn te zijn die het team aan het volgen is. De opvallende golven op de sidepods zijn nog steeds aanwezig, maar of dit de daadwerkelijke auto is die in Bahrein van start zal gaan, dat is nog even de vraag.

The wait is over! The #VF23 is on track for the first time šŸ™Œ#HaasF1 pic.twitter.com/btFfYp4RuY — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 11, 2023

HĆ¼lkenberg greep het fotomomentje aan om de strijdbijl tussen hem en Magnussen te begraven.

