In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd bekend dat de Grand Prix van Madrid vanaf 2026 op de kalender staat, waarna er onduidelijkheid was over het seizoen 2026 en het contract van de Grand Prix van Spanje in Barcelona. Verder reageerde het internet kritisch op de nieuwe race, vertelde Christijan Albers over zijn speciale Mercedes-auto die in zijn bezit is en kondigde Viaplay de terugkeer aan van een jaarabonnement. Dit is de GPFans Recap van 23 januari.

Artikel gaat verder onder video

Grand Prix van Madrid is een feit: race vanaf 2026 op de Formule 1-kalender

De geruchten waren al een tijdje daar, maar het is nu officieel: de Grand Prix van Madrid zal in de toekomst onderdeel zijn van de F1-kalender. De afgelopen weken kwamen er steeds meer hints wat betreft een aankondiging van het nieuwe semi-stratencircuit op de Formule 1-kalender en nu is het nieuws dan eindelijk geopenbaard. De race zal vanaf 2026 op de kalender staan en verreden worden op het 'Ifema Madrid Circuit'. Meer lezen? Klik hier!

Albers vertelt trots over Mercedes van twee miljoen euro: "Deze kans komt nooit meer voorbij"

Natuurlijk zijn zowel voormalige als huidige F1-coureurs vaak ook fans van mooie sportwagens op de weg. De meeste coureurs hebben bijvoorbeeld meerdere auto's voor persoonlijk gebruik. Christijan Albers heeft echter een hele speciale. De analist en oud-coureur heeft een héél bijzonder exemplaar te pakken: een sportwagen mét een Formule 1-motor erin. Meer lezen? Klik hier!

Viaplay komt terug op besluit: goedkoper jaarabonnement weer verkrijgbaar

Viaplay werd begin deze maand gered op de korte termijn door een financiële injectie, waardoor het een paar wijzigingen waar veel kritiek op was weer terug kan draaien. De streamingdienst heeft besloten om de jaarabonnementen weer beschikbaar te maken voor klanten, wat een mooi bedrag scheelt in de portemonnee. Meer lezen? Klik hier!

Red Bull Racing past logo aan voor nieuwe mijlpaal: twintigste seizoen in F1

De Grand Prix van Bahrein zal voor Red Bull Racing het begin zijn van het twintigste seizoen van het team in F1. Dit gaat de regerend wereldkampioen bij de constructeurs niet aan zich voorbij laten gaan, want het team van Max Verstappen heeft een compleet nieuw logo voor dit seizoen gemaakt. Meer lezen? Klik hier!

Het internet reageert op Grand Prix van Madrid: "Stop met de stratencircuits"

Vanaf 2026 gaat F1 races organiseren in de hoofdstad van Spanje: Madrid. Vanaf dat jaar zal de Grand Prix van Spanje worden gereden op het Ifema Madrid Circuit. De reacties op het internet zijn echter lang niet allemaal even positief over de gloednieuwe aanwinst. Meer lezen? Klik hier!