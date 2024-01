Natuurlijk zijn (voormalig) Formule 1-coureurs vaak ook groot fans van mooie sportwagens op de weg. Zo ook Christijan Albers. De analist en oud-coureur heeft nu echter wel een héél bijzonder exemplaar te pakken: een sportwagen mét een Formule 1-motor erin.

Albers reed zelf van 2005 tot en met 2007 in de Formule 1, waarna het avontuur voor hem op zijn einde liep. Inmiddels kan hij het gevoel van een Formule 1-motor in zijn bezit tóch weer opnieuw evenaren, want hij is - net als Toto Wolff en Lewis Hamilton - één van de trotse eigenaren van een Mercedes-AMG One. De ruim twee miljoen euro kostende bolide heeft 1.6 V6-motor erin liggen. Het is een kopie van de motor waarmee Hamilton in 2015 naar de wereldtitel wist te rijden. Een zeer bijzondere bolide dus.

Stratenauto

De oud-coureur vertelt tegenover De Telegraaf over zijn nieuwe speeltje met 1063 pk en een topsnelheid van 352 kilometer per uur: "Ik heb mijn exemplaar ruim zes jaar geleden besteld en nu is-ie eindelijk klaar. Zo’n motor erin zetten is één, maar een stratenauto is natuurlijk wel even iets anders. Er zitten allemaal compressors en hydraulische systemen in. En een liftsysteem, zodat je bijvoorbeeld over een drempel heen kunt rijden. En de koeling is eigenlijk het allerbelangrijkste. In een stratenauto heb je niet zoveel rijwind als in de Formule 1, want je staat natuurlijk ook weleens in de file…”

Beweegredenen

De autoliefhebber vertelt over de beweegredenen om een dergelijke auto op de kop te tikken: "Dit is zo’n uniek project. Ik denk dat dit nooit meer gemaakt gaat worden. En het past vanwege het hybride-systeem met de elektromotoren ook nog in de huidige, groenere tijd. Voor mij is het echt het totaalplaatje. Een Formule 1-motor zoals we die nu kunnen en een stratenauto met zóveel neerwaartse druk. Het is geen auto voor het dagelijkse woon-werkverkeer, zeg maar. Ik ben me ervan bewust dat het heel veel geld is. Maar om als voormalig Formule 1-coureur te kunnen rijden in een auto met een Formule 1-motor… Die kans komt nooit meer voorbij. Ik vond dat ik die met beide handen aan moest grijpen", besluit hij.