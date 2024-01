Grand Prix van Madrid is een feit: race vanaf 2026 op de Formule 1-kalender

De Grand Prix van Madrid is een feit. De afgelopen weken doken er steeds meer berichten en geruchten op over een aanstaande aankondiging van het nieuwe semi-stratencircuit op de Formule 1-kalender en nu is het nieuws dan eindelijk officieel: we gaan weer racen in de Spaanse hoofdstad op het 'Ifema Madrid Circuit'.

Er wordt al tijden druk gespeculeerd over een mogelijke Grand Prix in Madrid. Natuurlijk rijden we al tijden de Grand Prix van Spanje in Barcelona, maar dat contract loopt na 2026 af. Mohammed ben Sulayem liet een tijdje geleden al weten dat hij het wel zag zitten om twee races in Spanje te rijden. Liberty Media ziet het aan de andere kant wat minder zitten om twee races in het Formule 1-gekke land te rijden.

Geruchtenmolen

De afgelopen weken is nieuws rondom de mogelijke toekomstige race in de Spaanse hoofdstad in een stroomversnelling geraakt. Vorige week circuleerden er al berichten over een aankondiging op dinsdag. Deze leken op maandag bevestigd te worden toen er een Madrileense website met een countdown werd gelanceerd. In de titel van het tabblad konden we de tekst 'Coming Soon | F1 Madrid' lezen. Daarnaast waren er ook foto's gemaakt van bijvoorbeeld een bus waarop reclame gemaakt wordt voor de race in Madrid.

Ifema Madrid Circuit

Na het aflopen van de klok zagen we eindelijk de verwachte bevestiging. De Grand Prix van Spanje wordt vanaf 2026 gereden op het Ifema Madrid Circuit. Het gaat om een 5,474 kilometer lang 'hybride circuit', dat dus deels stratencircuit en deels normaal circuit is, waarbij een rondje iets langer dan anderhalve minuut zal duren. De Madrilenen hebben een contract voor maar liefst tien jaar weten te bemachtigen, waarbij de druk op de Grand Prix in Barcelona dus verder groeit. Voorlopig is er nog geen duidelijkheid of de race op het Circuit de Catalunya gaat verdwijnen of dat we twee races in het Zuid-Europese land krijgen.