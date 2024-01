Red Bull Racing gaat op 2 maart tijdens de Grand Prix van Bahrein beginnen aan het twintigste seizoen van het team in F1. Dit gaat de regerend wereldkampioen bij de constructeurs niet aan zich voorbij laten gaan, want het team van Max Verstappen heeft een compleet nieuw logo voor dit seizoen gemaakt.

Red Bull Racing begon in 2005 aan het avontuur in F1, maar het duurde tot het seizoen 2010 voordat het een team werd dat zich vooraan zou melden in de koningsklasse. Dit deed het echter wel spectaculair, door in 2010, 2011, 2012 en 2013 wereldkampioen te worden bij de coureur (Sebastian Vettel) en constructeurs. In het nieuwe tijdperk was Mercedes, vooral met Lewis Hamilton, het dominante team, maar bleef Red Bull daarachter met Ferrari voorin meedoen. Na het kampioenschap eind 2021 van Verstappen begon in het nieuwe tijdperk de volgende dominante periode.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Viaplay komt terug op besluit: goedkoper jaarabonnement weer verkrijgbaar

Nieuw logo voor 2024

In 2022 en 2023, onderdeel van het nieuwe tijdperk in F1, heeft Red Bull Racing geen kind gehad aan de concurrentie. Met verschillende records werd het team twee keer kampioen bij de coureurs (Verstappen) en constructeurs. In 2024 zal het doel van zowel Verstappen als Red Bull hetzelfde zijn: kampioen worden in beide kampioenschappen. Of dit ook gaat lukken, is afwachten, maar Red Bull gaat haar twintigste seizoen in F1 in ieder geval openen met een nieuw logo om de mijlpaal te vieren.