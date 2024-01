Viaplay lijkt voorlopig gered qua financiële situatie en dat betekent dat de streamingdienst ook weer een aantal gunstige wijzigingen door kan voeren. Men heeft besloten om de jaarabonnementen weer beschikbaar te maken voor klanten, wat een mooi bedrag scheelt in de portemonnee.

Het zijn lastige tijden geweest voor Viaplay, dat de aandelenkoersen door de ondergrens zakken, het presenteren van kwartaalcijfers meermaals moet uitstellen en zich in allerlei opmerkelijke bochten moest wringen om het hoofd boven water te houden. Na de veelbewogen tijd bij het Scandinavische bedrijf lijkt het vege lijf voorlopig in ieder geval gered. Recent maakte men bekend dat de voorgestelde besluiten over een kapitaalinjectie werden goedgekeurd na de Buitengewone Algemene Vergadering:

Artikel gaat verder onder video

Formule 1-rechten

Inmiddels is er in Nederland zelf een nieuwe CEO aangesteld en probeert men met nieuwe strategische plannen om alles weer op de rit te krijgen. Hij zei recent zelfs dat men mikt op het opnieuw binnenhalen van de Formule 1-rechten na 2025: "De onderhandelingen over de uitzendrechten F1 vanaf 2025 worden internationaal door Peter Nørrelund en zijn team gedaan. Ik ben er van overtuigd dat wij een goede kans maken onze rechten te behouden", zei de nieuwe topman.

Jaarabonnementen

In ieder geval lijkt men met de abonnementsprijzen een belangrijke stap gezet te hebben door een omstreden besluit terug te draaien. Een tijd geleden haalde men de jaarabonnementen eruit, waardoor je alleen nog maar een maandabonnement kon krijgen voor een veel hogere prijs van 15,99 euro per maand. Inmiddels is dat teruggedraaid en is het weer mogelijk om een jaarabonnement, die dan dus niet maandelijks opzegbaar is, te nemen. In dat geval betaal je 12,79 euro per maand voor de dienst. Op jaarbasis scheelt je dat dus toch een mooie 38,40 euro