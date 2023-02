Eerste beelden Haas VF23 en Red Bull RB19 naar buiten, AlphaTauri lanceert AT04 | GPFans Recap

Vincent Bruins

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De eerste beelden van de gloednieuwe Haas VF23 en Red Bull RB19 zijn naar buiten gekomen. Het Amerikaanse team toonde de door MoneyGram-gesponsorde bolide tijdens een shakedown, terwijl de auto van de Oostenrijkse renstal werd gespot tijdens een zogeheten filmdag, allebei op het circuit van Silverstone. Max Verstappen liet weten tevreden te zijn na die eerste meters in de RB19. De Italiaanse media kwam ondertussen met het nieuws dat Mercedes het concept van de W14 niet heeft aangepast en dus de zeropod blijft behouden, maar dat ze wel extra paardenkrachten hebben gevonden. George Russell, coureur van het Duitse team, denkt dat de straf voor het overschrijden van de budgetcap in 2021 weinig impact zal hebben op Red Bull. Laat op de avond was de lancering van AlphaTauri waarin de nieuwe kleurstelling van de AT04 werd onthuld.

Verstappen tevreden met eerste meters in RB19: "Verliep soepel"

Regerend kampioen Max Verstappen kijkt uit naar het eerste raceweekend in Bahrein, na afgelopen vrijdag de eerste meters in de RB19 te hebben verreden. Red Bull Racing had een zogeheten filmdag ingelast en daardoor konden zowel Verstappen als Sergio Pérez allebei maximaal 100 kilometer afleggen in de nieuwe auto. "Ik heb zojuist voor de eerste keer in de RB19 gereden. Het was weliswaar een filmdag, maar ik heb een eerste goede impressie gekregen en alles werkte naar behoren," aldus de Nederlander.

Haas onthult eerste beelden van echte VF23 tijdens shakedown op Silverstone

Haas gaat in 2023 een nieuwe periode in. Met sponsor MoneyGram aan haar zijde hoopt de renstal de weg omhoog in te gaan zetten. Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg zullen samen de kleuren van het team verdedigen. De twee routiniers kennen de klappen van de zweep in de koningsklasse en dus zal het neerkomen op het materiaal, om voor de punten te gaan rijden. Het team van Haas heeft deze zaterdag de VF23 aan de tand gevoeld tijdens de shakedown op Silverstone.

'Mercedes blijft met W14 op zeropod-koers en vindt extra pk's'

Het team van Mercedes zal met de W14 voortborduren op het concept van vorig jaar, met de minimale sidepods, zo weet Formu1a.uno te melden. De Duitse renstal zou daarnaast wat achterstand hebben opgelopen in de ontwikkeling van de nieuwe bolide, maar tegelijkertijd heeft het wel extra motorvermogen weten te vinden. Volgens de Italianen heeft Mercedes in de afgelopen maanden een zeer hectische periode achter de rug, waarbij het vooral achter de feiten aan liep. De engineers hadden last van een gebrek aan onderdelen, aangezien het concept van de W14 op het laatste moment nog een aantal keren zou zijn gewijzigd. Van de werknemers wordt nu verwacht om overuren te draaien, zodat het team op 15 februari - tijdens de presentatie - de auto klaar heeft staan.

Dit zijn de eerste voorlopige beelden van de daadwerkelijke RB19

Voor Max Verstappen en Sergio Pérez zitten de eerste kilometers in de RB19 erop. Tijdens een zogeheten filmdag op Silverstone heeft Red Bull Racing de daadwerkelijke bolide van het nieuwe seizoen op het circuit laten rijden. De Oostenrijkse renstal wil natuurlijk zo min mogelijk prijsgeven aan de concurrentie, maar dit zijn de beelden waarop het nieuwe wapenfeit van het team te zien is.

Russell ziet Red Bull niet hard geraakt worden door straf: "Zal niet zoveel pijn doen"

George Russell is van mening dat het gat dat Mercedes aan het einde van het seizoen 2022 had richting Red Bull Racing ervoor zorgt dat de straf die het team gekregen heeft voor het overschrijden van de budgetcap in 2021 weinig impact gaat hebben: "Ik denk dat het een rol kan gaan spelen. Maar het voordeel van Red Bull is dat zij op zo'n hoog niveau zijn begonnen en daar de basis hebben gelegd. Wij gebruiken onze windtunneltijd om antwoorden te vinden. Terwijl Red Bull, omdat zij vanaf het begin op het juiste spoor zaten, geen problemen hoeven op te lossen en enkel op zoek kunnen naar extra performance," liet de Brit weten aan Auto, Motor und Sport.

AlphaTauri presenteert de nieuwe auto voor het Formule 1-seizoen 2023

Het Formule 1-team van AlphaTauri heeft het doek van de AT04 getrokken, de wagen waarmee de Italiaanse renstal aankomend seizoen ten strijde trekt. Er is net als afgelopen jaar gekozen voor een blauw en wit kleurenpatroon met een klein beetje rood erin verwerkt door de aanwezigheid van Orlen als sponsor.

