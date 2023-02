Remy Ramjiawan

Zaterdag 11 februari 2023 14:16

Het team van Mercedes zal met de W14 voortborduren op het concept van vorig jaar, met de minimale sidepods, zo weet Formu1a.uno te melden. De Duitse renstal zou daarnaast wat achterstand hebben opgelopen in de ontwikkeling van de nieuwe bolide, maar tegelijkertijd heeft het wel extra motorvermogen weten te vinden.

Volgens de Italianen heeft Mercedes in de afgelopen maanden een zeer hectische periode achter de rug, waarbij het vooral achter de feiten aan liep. De engineers hadden last van een gebrek aan onderdelen, aangezien het concept van de W14 op het laatste moment nog een aantal keren zou zijn gewijzigd. Van de werknemers wordt nu verwacht om overuren te draaien, zodat het team op 15 februari - tijdens de presentatie - de auto klaar heeft staan.

Artikel gaat verder onder video

Zeropods

De W13 viel vorig jaar op door het bijzondere ontwerp waarbij de sidepods geminimaliseerd waren. Dat concept, waarbij er zo min mogelijk luchtweerstand ontstaat, zal in 2023 voort worden gezet met de W14. De taak van Mercedes zal zijn om het concept aan de praat te krijgen, iets wat in 2022 niet helemaal is gelukt. Daarnaast zal de W14 een mengelmoes van een zilveren en zwarte auto worden. De zwarte kleur komt door het vele carbon wat er wordt gebruikt in de nieuwe auto en de zilveren verf zal, uit het oogpunt van gewichtsbesparing, niet op de hele auto zitten. Daarmee volgt het team Alfa Romeo die met de C43 een soortgelijk pad is ingeslagen.

Daar waar power unit van Mercedes in de voorbije jaren enorm dominant was, was dat verschil in 2022 niet meer te merken. Voor het komende jaar zouden de Duitsers de power unit hebben verbeterd en volgens het Italiaanse medium moeten we rekening houden met tien pk extra voor de motoren van Mercedes.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)