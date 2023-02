Remy Ramjiawan

Regerend kampioen Max Verstappen kijkt uit naar het eerste raceweekend in Bahrein, nadat hij op vrijdag de eerste meters in RB19 heeft verreden. Het Oostenrijkse team had een zogeheten filmdag ingelast en daardoor konden Verstappen en Sergio Pérez allebei maximaal 100 kilometer afleggen in de nieuwe auto.

Red Bull Racing opende vorige week in New York haar Formule 1-seizoen. Tijdens de presentatie onthulde het team de kleurstelling van de RB19, die op het oog niet veel is veranderd ten opzichte van haar voorgangers. De filmdag op Silverstone was echter het eerste moment dat de Red Bull-coureurs de bolide van het nieuwe jaar mochten uittesten en Verstappen laat via Twitter weten dat hij tevreden is.

Goed impressie

"Ik heb zojuist voor de eerste keer in de RB19 gereden. Het was weliswaar een filmdag, maar ik heb een eerste goede impressie gekregen en alles werkte naar behoren. Daarnaast verliep het allemaal soepel en dat is precies wat je wil van een dag zoals dit en ik kan niet wachten om naar Bahrein af te reizen", aldus Verstappen die tevreden terugblikt op de eerste paar rondjes in de nieuwe bolide.

Day 1 with the RB19 ✅ Not long to wait until Bahrain 🔜 pic.twitter.com/Rqpe4lOznz — Max Verstappen (@Max33Verstappen) February 10, 2023

