Waarom Albon misschien wel het belangrijkste puzzelstukje is tijdens Silly Season 2024

Alexander Albon heeft, net zoals dertien andere coureurs, aan het einde van het seizoen 2024 geen contract meer in F1. Hij zal samen met al deze coureurs gaan strijden om de stoeltjes die beschikbaar zijn, maar het zou zo maar eens kunnen dat de Thaise Brit de meest populaire coureur gaat zijn.

Nadat Silly Season in 2022 veel veranderingen opleverde en in 2023 eigenlijk helemaal niet voor veranderingen zorgde, zal het seizoen 2024 beginnen met dezelfde namen als waar het seizoen 2023 mee afgesloten werd. In 2024 hebben veertien coureurs echter een aflopend contract, waardoor hun toekomst onzeker is. Max Verstappen heeft nog tot eind 2028 contract bij Red Bull, terwijl Oscar Piastri tot eind 2026 vast zal liggen bij McLaren. Valtteri Bottas, Lando Norris, Lewis Hamilton en George Russell hebben verder contract tot eind 2025. Dit betekent dat naast Albon ook Sergio Pérez, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Lance Stroll, Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg, Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, Zhou Guanyu en Logan Sargeant na 2024 geen contract meer hebben.

Begin van Albon in F1

Albon was vanaf 2006 tot eind 2011 bezig met karten en zou meerdere seizoenen afsluiten met zeges en kampioenschappen. Daarna zou Albon tussen 2021 en 2018 uitkomen in de Formule Renault, Eurocup Renault, GP3, Formule 3 en Formule 2, waar hij tweede werd in de GP3 en in het Formule 2-seizoen 2018 en tijdens het Eurocup Renault-seizoen van 2014 tweede werd. Vervolgens was het in 2019 tijd voor de stap naar de Formule 1.

Carrière Albon in stroomversnelling

Albon werd door Red Bull Racing, waar hij onderdeel was van de opleiding, in de auto van Toro Rosso gezet. Tijdens vijf van de twaalf races in 2019 eindigde hij in de top tien, met een zesde plaats tijdens de Grand Prix van Duitsland als hoogtepunt. Vervolgens moest Albon vanaf de tweede seizoenshelft Pierre Gasly vervangen bij Red Bull Racing en werd hij teamgenoot van Max Verstappen. Het begin was nog aardig, met vierde, vijfde en zesde plaatsen. Het was in ieder geval genoeg om Albon in 2020 weer een kans te geven. Deze kans kreeg hij ook het hele seizoen, maar de resultaten werden niet beter. Albon werd twee keer derde en eindigde verder buiten het podium of zelfs buiten de punten.

Sergio Pérez was vanaf 2021 de vervanger van Albon, die reservecoureur werd en op de achtergrond met simulatiewerk een belangrijke rol zou spelen in het eerste kampioenschap van Verstappen in F1. Dit was echter niet wat Albon nog een jaar langer wilde doen, waarna hij besloot afscheid te nemen van Red Bull Racing.

Albon naar Williams

Albon zag in dat hij ergens anders voor zijn kans moest gaan en werd voor het seizoen 2022 'uitgeleend' aan Williams. Al snel zou hij indruk maken in een auto die, kort door de bocht, niet zo goed was. Albon eindigde drie keer in de top tien en eindigde eigenlijk nooit laatste. Aan het einde van het seizoen werd bekend dat de coureur officieel geen banden meer had met Red Bull en dus 'eigendom' was van Williams. Toen brak het seizoen 2023 aan.

Albon blikt uit in 2023

Tijdens het seizoen 2023 zou Williams vooral veel topsnelheid vinden en uitblinken op zaterdag. Toch kon Albon er ook op zondag vaak een resultaat uithalen. Albon verdubbelde het aantal resultaten in de top tien. De Thaise Brit scoorde zeven keer punten, met als beste resultaat zijn zevende plaats tijdens de Grand Prix van Canada en Italië. Met 27 punten scoorde hij 23 punten meer dan in 2023 in een auto die daar eigenlijk niet toe in staat was. Een dertiende plaats bij de coureurs was het resultaat.

Belangrijk jaar 2024

Aan het begin van het seizoen 2024 heeft Albon zich dus door zijn resultaten in 2023 al in de kijker gespeeld. Er zijn al genoeg geruchten over Ferrari en Red Bull die de Thaise Brit op hun lijstje hebben staan voor 2025. Albon zal zijn lijn bij Williams door willen trekken en zal daarna opties hebben bij verschillende teams. Ook bij Aston Martin zullen er twee plekjes beschikbaar zijn voor 2025, terwijl ook Alpine nog twee coureurs zal zoeken. De vraag is of het voor Albon wel nodig gaat zijn om een stap naar een ander team te maken.

Toekomst bij Williams?

Als Williams namelijk de lijn van 2023 door kan zetten, dan is er voor Albon amper reden om na dit seizoen te vertrekken. Williams heeft in een ver verleden al laten zien dat het weet wat winnen is in F1, maar deze periode ligt al een tijdje achter het Britse team. Mocht het team in 2024 meer stabiliteit vinden qua prestaties van de auto op zondag, de degradatie van de banden en in de langzamere bochten, dan zou Albon in staat moeten zijn nog betere resultaten te behalen. Richting het nieuwe tijdperk, dat in 2026 begint, zal Albon dan wellicht bij Williams al goed zitten.

Het is in ieder geval zeker dat veel teams de prestaties van Albon in 2024 in de gaten gaan houden. De Thaise Brit heeft zijn toekomst in ieder geval in eigen hand en gaat wellicht in zijn eentje bepalen wat er tijdens Silly Season 2024 allemaal gaat gebeuren en veranderen.