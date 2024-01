Jan Bolscher

Zondag 14 januari 2024 21:43

In deze GPFans Recapnemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere een panklare boodschap van Jake Dennis voor de concurrentie van Red Bull Racing. Volgens de ontwikkelingscoureur van het team heeft de Oostenrijkse grootmacht ook in 2024 weer een extreem snelle auto. Verder heeft Max Verstappen uit de doeken gedaan zich momenteel nog geen leven zonder autosport voor te kunnen stellen, liet Guenter Steiner weten open te staan voor een nieuwe uitdaging in de Formule 1, en heeft Red Bull-topman Helmut Marko een opvallende verklaring genoemd voor het ontslag van diezelfde Steiner. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Red Bull Racing 'opnieuw een extreem snelle' auto

Jake Dennis, ontwikkelingscoureur voor Red Bull Racing, heeft slecht nieuws voor de concurrentie van Max Verstappen. De Brit verwacht een "saai" Formule 1-seizoen waarin de Nederlander opnieuw zal domineren, omdat de Oostenrijkse renstal opnieuw een extreem snelle auto heeft. "Ik verwacht dat we weer kampioen zullen worden, tenzij bijvoorbeeld Ferrari of Mercedes het op de een of andere manier voor elkaar weet te krijgen om ineens een seconde per ronde te vinden", klinkt het tegenover Mirror Sport. "Ik denk dat het een saai Formule 1-seizoen wordt, waarin Max waarschijnlijk weer zal domineren." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

'AlphaTauri lanceert 2024-auto op vrijdag 9 februari'

Het Formule 1-team van AlphaTauri zal de wagen voor komend seizoen naar verluidt op vrijdag 9 februari wereldkundig maken. Dat meldt de Italiaanse tak van Motorsport.com. Dat is één dag na de vermeende presentatie van de RB20 van Red Bull Racing. De Oostenrijkse grootmacht heeft nog geen officiële aankondiging gedaan, maar diezelfde website schrijft te weten dat deze plaats zal vinden op donderdag 8 februari. Alle tot nu toe bekende lanceerdatums bekijken? Klik hier.

Verstappen kan zich "op dit moment" nog geen leven zonder autosport voorstellen

Max Verstappen kan zich op dit moment nog geen leven zonder autosport voorstellen, maar weet ook met zekerheid te zeggen dat mensen hem op zijn 74e niet meer in de paddock tegen zullen komen. Dat kan in theorie, maar nee, op dit moment kan ik me dat niet voorstellen", klinkt het op een vraag van FORMULE 1 Magazine. "Ik zit er nu nog middenin en we zijn met van alles bezig, ook met Verstappen.com Racing. We zien het allemaal wel wat de komende jaren brengen. Maar geloof me, op mijn 74e komen we elkaar in de paddock niet meer tegen." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Steiner staat open voor nieuwe uitdaging: "Maar ben niet wanhopig"

Guenther Steiner staat open voor een nieuwe uitdaging in de Formule 1, maar is naar eigen zeggen niet wanhopig op zoek naar een nieuwe werkgever. De Italiaan wil voorlopig eerst een beetje gaan genieten van zijn vrije tijd. "Ik zeg altijd dat waar één deur sluit, er minstens twee weer opengaan. We moeten wachten op welke dat zullen zijn, en dan hopelijk de goede kiezen", klinkt het tegenover Sky Sports. "Maar op dit moment wil ik een beetje achterover zitten en de dingen doen die ik de afgelopen tien jaar gemist heb, zoals bij mijn familie zijn, een beetje reizen in mijn eigen tijd, en naar de Formule 1 kijken", besluit hij met een knipoog. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Marko: 'Steiner wilde Netflix-populariteit omzetten in aandelen in het team van Haas'

Red Bull-topman Helmut Marko vertelt dat de recent ontslagen Haas-teambaas Guenther Steiner zijn, door de Netflix-serie Drive to Survive verworven populariteit, om wilde zetten in aandelen in het team. "Laten we het zo zeggen: iedereen die te populair wordt door een documentaire op Netflix, heeft de neiging te gaan zweven", vertelt Marko tegenover F1-Insider. "Maar als je te snel te hoog vliegt, val je sneller weer naar beneden. Het enige wat ik heb gehoord is dat hij zijn populariteit wilde omzetten in het aandelen in het team. Dat zag eigenaar Gene Haas niet zitten." Het hele verhaal lezen? Klik hier.