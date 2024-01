Jan Bolscher

Zondag 14 januari 2024 18:19

Red Bull-topman Helmut Marko vertelt dat de recent ontslagen Haas-teambaas Guenther Steiner zijn, door de Netflix-serie Drive to Survive verworven populariteit, om wilde zetten in aandelen in het team.

Het team van Haas zorgde eerder deze maand voor opgetrokken wenkbrauwen door het nieuws naar buiten te brengen dat er per direct afscheid werd genomen van teambaas Guenter Steiner. Reden voor de breuk was volgens teameigenaar Gene Haas een gebrek aan resultaten en consistentie. Het nieuws kwam als een verrassing, omdat Steiner al sinds de oprichting van het team in 2014 - nog voor deelname aan de Formule 1 - aan het roer stond van de Amerikaanse renstal. Zijn vervanger is gevonden in voormalig technisch directeur van het team, Ayao Komatsu.

Drive to Survive

Ondanks dat Steiner teambaas was van het kleinste team op de grid, verwierf hij de afgelopen jaren een enorme populariteit onder de fans van de sport. Dit kwam grotendeels door zijn rol in de Netflix-serie Drive to Survive, waar hij regelmatig voor vermaak zorgde door zijn ongezouten mening met zijn kenmerkende Engelse uitspraak niet onder stoelen of banken te schuiven. Precies die populariteit, is volgens Red Bull-topman Helmut Marko echter wat de Italiaan nu de kop heeft gekost.

Slachtoffer van eigen populariteit

"Laten we het zo zeggen: iedereen die te populair wordt door een documentaire op Netflix, heeft de neiging te gaan zweven", vertelt Marko tegenover F1-Insider. "Maar als je te snel te hoog vliegt, val je sneller weer naar beneden. Het enige wat ik heb gehoord is dat hij zijn populariteit wilde omzetten in het aandelen in het team. Dat zag eigenaar Gene Haas niet zitten. Ook in onze sport is het zo dat het team altijd voor het individu komt. Steiner werd een slachtoffer van zijn populariteit", klinkt het.