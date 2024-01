Jan Bolscher

Het Formule 1-team van AlphaTauri zal de wagen voor komend seizoen naar verluidt op vrijdag 9 februari wereldkundig maken. Dat meldt de Italiaanse tak van Motorsport.com. Een officiële aankondiging van de renstal zelf, is er nog niet.

Het zogenaamde pre season in Formule 1-land komt langzaam op gang. In de maand februari zullen de teams hun nieuwe wapentuigen voor komend seizoen wereldkundig maken, waarna het tijd is voor de testdagen in Bahrein. Inmiddels hebben vier van de tien teams een datum aangekondigd voor de lancering van de nieuwe bolide, maar volgens de Italiaanse tak van Motorsport kan ook AlphaTauri toegevoegd worden aan dat lijstje. De website schrijft dat de auto op vrijdag 9 februari gelanceerd zal worden.

Lancering Red Bull Racing en AlphaTauri

Dat is één dag na de vermeende presentatie van de RB20 van Red Bull Racing. De Oostenrijkse grootmacht heeft nog geen officiële aankondiging gedaan, maar diezelfde website schrijft te weten dat deze plaats zal vinden op donderdag 8 februari. De presentatie van de auto van AlphaTauri wordt een interessante, omdat het team verder gaat onder een nieuwe naam. Naar verluidt gaat de renstal van Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo campagne voeren onder de vlag van Racing Bulls, maar ook dit is nog niet officieel bekend.

Overzicht lanceerdatums Formule 1-teams

Team Datum onthulling auto 2024 Tijd Red Bull Racing 8 februari * Nog niet bekend Mercedes Nog niet bekend Nog niet bekend Ferrari 13 februari Nog niet bekend McLaren Nog niet bekend Nog niet bekend Aston Martin 12 februari Nog niet bekend Alpine Nog niet bekend Nog niet bekend Williams 5 februari Nog niet bekend AlphaTauri 9 februari * Nog niet bekend Sauber 5 februari Nog niet bekend Haas Nog niet bekend Nog niet bekend

* Nog niet officieel bekendgemaakt