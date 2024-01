Jan Bolscher

Zondag 14 januari 2024 11:48

Jake Dennis, ontwikkelingscoureur voor Red Bull Racing, heeft slecht nieuws voor de concurrentie van Max Verstappen. De Brit verwacht een "saai" Formule 1-seizoen waarin de Nederlander opnieuw zal domineren, omdat de Oostenrijkse renstal opnieuw een extreem snelle auto heeft.

Het Formule 1-seizoen van 2023 werd op zeer indrukwekkende wijze gedomineerd door Red Bull Racing. De grootmacht, gevestigd in Milton Keynes, wist 21 van de in totaal 22 verreden races te winnen, en eindigde met kop en schouder bovenaan in het constructeurskampioenschap. Max Verstappen domineerde op zijn beurt bij de coureurs. De 26-jarige Limburger won in totaal 19 races en schreef daarmee zijn derde achtereenvolgende wereldkampioenschap op rij.

Extreem snelle auto Red Bull

Veel fans hopen daarom op iets meer spanning in 2024. Die hoop is met name gevestigd op die andere twee grote namen: Ferrari en Mercedes. Volgens Jake Dennis, wereldkampioen Formule E en ontwikkelingscoureur bij Red Bull, kan de concurrentie echter net zo goed vast inpakken: "We hebben bij Red Bull opnieuw een extreem snelle raceauto. Ik verwacht dat we weer kampioen zullen worden, tenzij bijvoorbeeld Ferrari of Mercedes het op de een of andere manier voor elkaar weet te krijgen om ineens een seconde per ronde te vinden", klinkt het tegenover Mirror Sport.

Dominerende Verstappen in 2024

Dennis vervolgt: "Ik denk dat het een saai Formule 1-seizoen wordt, waarin Max waarschijnlijk weer zal domineren. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat we onze aandacht niet vroeg naar de 2024-auto hebben verschoven. Na Singapore hebben we geen ontwikkelingen meer aan de auto van 2023 gedaan." De Grand Prix van Singapore werd verreden in september, wat betekent dat - volgens Dennis - Red Bull Racing de laatste zeven races niets meer aan de RB19 heeft veranderd.