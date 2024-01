Jan Bolscher

Zondag 14 januari 2024 14:39

Guenther Steiner staat open voor een nieuwe uitdaging in de Formule 1, maar is naar eigen zeggen niet wanhopig op zoek naar een nieuwe werkgever. De Italiaan wil voorlopig eerst een beetje gaan genieten van zijn vrije tijd.

Het Formule 1-team van Haas bracht eerder deze maand het verrassende nieuws naar buiten dat de renstal per direct afscheid neemt van teambaas Guenther Steiner. Reden voor de breuk is het uitblijven van prestaties en inconsistentie in de performance, zo vertelde teameigenaar Gene Haas. Zijn vervanger is gevonden in Ayao Komatsu, de voormalig technisch directeur van de renstal. Dat het nieuws mogelijk ook voor Steiner als een verrassing kwam, blijkt uit het feit dat de Italiaan niet fatsoenlijk afscheid heeft mogen nemen van zijn collega's.

Lange loopbaan bij Haas

Steiner was sinds de oprichting van het team in 2014 actief voor Haas. In 2014 maakte de Amerikaanse renstal haar debuut in de Formule 1. Het eerste jaar werd er beslag gelegd op een indrukwekkende achtste plaats bij de constructeurs. Het hoogtepunt was er in 2018, toen de formatie vijfde wist te worden. Sindsdien heeft Haas het echter moeten doen met één keer de achtste plek (2022), twee keer de negende plek (2019 en 2020) en twee keer de tiende plek (2021 en 2023).

Open voor nieuwe uitdaging

Steiner staat naar eigen zeggen open voor een nieuwe uitdaging: "Maar ik heb geen haast en ben niet wanhopig", klinkt het tegenover Sky Sports. "Ik wil nu van de tijd met mijn familie genieten, en de goede dingen zullen komen. Ik zeg altijd dat waar één deur sluit, er minstens twee weer opengaan. We moeten wachten op welke dat zullen zijn, en dan hopelijk de goede kiezen. Maar op dit moment wil ik een beetje achterover zitten en de dingen doen die ik de afgelopen tien jaar gemist heb, zoals bij mijn familie zijn, een beetje reizen in mijn eigen tijd, en naar de Formule 1 kijken", besluit hij met een knipoog.