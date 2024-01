Redactie

Zondag 14 januari 2024 16:29

Max Verstappen kan zich op dit moment nog geen leven zonder autosport voorstellen, maar weet ook met zekerheid te zeggen dat mensen hem op zijn 74e niet meer in de paddock tegen zullen komen.

Max Verstappen is momenteel de grote man in de Formule 1. De 26-jarige Red Bull Racing-coureur heeft de afgelopen drie jaar achtereenvolgend beslag gelegd op het wereldkampioenschap en verbreekt in hoog tempo record na record. In de sport kan momenteel dan ook niemand om hem heen, maar de Limburger heeft er nooit een geheim van gemaakt niet eindeloos door te willen in de koningsklasse van de autosport.

Artikel gaat verder onder video

Andere raceklassen

Zo heeft Verstappen meer dan eens op laten tekenen überhaupt nog niet te weten of hij na zijn huidige contract bij Red Bull Racing tot eind 2028, zijn handtekening nog onder een nieuwe deal zal zetten. Dit is logischerwijs afhankelijk van de prestaties van hemzelf en het team, maar ook van hoe Verstappen op dat punt in het leven staat. Zo wil hij graag na zijn loopbaan in de Formule 1, ook uitkomen in de andere raceklassen.

Een leven zonder autosport

Op de vraag of hij zich een leven zonder autosport voor kan stellen, klinkt het in gesprek met FORMULE 1 Magazine: "Dat kan in theorie, maar nee, op dit moment kan ik me dat niet voorstellen. Ik zit er nu nog middenin en we zijn met van alles bezig, ook met Verstappen.com Racing. We zien het allemaal wel wat de komende jaren brengen. Maar geloof me, op mijn 74e komen we elkaar in de paddock niet meer tegen."