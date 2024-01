Steiner reageert op vertrek bij Haas, Canal Digitaal wordt weer Canal+ | GPFans Recap

Lars Leeftink

Zaterdag 13 januari 2024 21:42

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd bekend dat Canal Digitaal vanaf februari in Nederland weer Canal+ gaat heten en het bedrijf tevens gaat kijken naar Canal+ Sport, liet Guenther Steiner voor het eerst sinds zijn vertrek bij Haas van zich horen met een reactie, vond Helmut Marko dat Lewis Hamilton een rol heeft gespeeld bij de moeizame periode van Alex Albon bij Red Bull Racing en was Oliver Goethe lovend over Max Verstappen. Dit is de GPFans Recap van 13 januari.

Canal+ zet volgende stap in Nederland: naam Canal Digitaal vanaf februari verleden tijd

Het nieuws rondom Canal+ blijft maar komen. Na de geruchten over een naamswijziging en de bevestiging vanuit Viaplay dat Canal+ nu 29% van de aandelen in handen heeft, is het nu officieel: Canal Digitaal gaat in Nederland vanaf februari na twintig jaar weer Canal+ heten. Canal+ wil, misschien nog wel belangrijker, ook kijken naar het uitbreiden van Canal+ Sport in Nederland.

Steiner reageert op vertrek bij Haas: "Kreeg het tussen kerst en nieuwjaar te horen"

Eerder deze week maakte Haas tot verbazing van veel mensen bekend dat Guenther Steiner in 2024 niet de teambaas van het F1-team zal zijn en Ayao Komatsu zijn vervanger is. Er was onduidelijkheid over of Steiner nou ontslagen was, of dat zijn contract niet was verlengd. Aan deze onduidelijkheid is nu een einde gekomen. Steiner heeft nu voor het eerst gereageerd op het nieuws.

Marko ziet Hamilton als medeschuldige voor matige Albon-periode bij Red Bull

Alex Albon, die in het verleden teamgenoot was van Max Verstappen bij Red Bull Racing, lijkt momenteel bezig aan de beste fase van zijn carrière. Hij heeft deze wederopstanding nodig gehad nadat hij vroeg in zijn carrière faalde bij Red Bull Racing. Helmut Marko legt de schuld van die teleurstellende periode deels neer bij een opvallende naam: Lewis Hamilton zou namelijk het vertrouwen van de Britse Thai beschadigd hebben.

Goethe lovend over Verstappen: "Zou geweldig zijn om ooit zijn teamgenoot te zijn"

Oliver Goethe, die dit jaar 20 jaar wordt en aan zijn derde seizoen in F3 gaat beginnen, is sinds 2023 onderdeel van het Red Bull Junior-programma. Goethe ziet Sebastian Vettel en Max Verstappen als voorbeelden en zou het 'geweldig vinden' om in de toekomst teamgenoot van de Nederlander te worden en hem uit te dagen.

Verstappen over vriendschap met DJ Martin Garrix: "Eigenlijk klikten we gewoon goed"

Wie Max Verstappen op de voet volgt, weet dat hij al jaren goede vrienden is met DJ Martin Garrix. Zowel Verstappen als Garrix zijn inmiddels wereldberoemd, maar toen ze elkaar voor het eerst ontmoetten was dit nog niet het geval. Verstappen legt uit hoe hun vriendschap is ontstaan.