Zaterdag 13 januari 2024 10:51 - Laatste update: 11:03

Canal Digitaal gaat in Nederland vanaf februari na twintig jaar weer Canal+ heten. Het nieuws volgt op geruchten dat er een naamswijziging aan zat te komen en de bevestiging vanuit Viaplay dat Canal+ nu 29% van de aandelen in handen heeft. Canal+ wil, misschien nog wel belangrijker, ook kijken naar het uitbreiden van Canal+ Sport in Nederland.

Dit heeft country manager Benelux (Canal+ Group) Alco de Jong aan Streamwijzer en Telecompaper bevestigd. Het is inmiddels geen grote verrassing meer dat de naam Canal+ na twintig jaar terugkeert in Nederland, omdat de geruchten steeds hardnekkiger begonnen te worden. Klanten kunnen via Canal Digitaal op zelfstandige wijze (via satelliet), via OTT en via serviceproviders (Online.nl de bekendste) profiteren van de diensten. Daarnaast heeft Canal+ sinds december een eigen streamingdienst, waarbij films uit Europa de focus zijn. Een aanvullend abonnement kost 4,99 euro per maand, terwijl bij klanten de streamingdienst on demand aan hun pakket wordt toegevoegd.

Aandelen in Viaplay

Het nieuws volgt kort nadat bekend werd dat de aandeelhouders van Viaplay afgelopen woensdag een geldinjectie van 20 miljoen euro hadden goedgekeurd om de streamingdienst op korte termijn te redden. Op lange termijn hebben zowel Canal+ als PPF 29% van de aandelen verkregen. In het geval van Canal+ lijkt dit met een reden te zijn. Voor dit nieuws waren er al geruchten dat Canal+ van plan was om de aanval te openen op de F1-rechten in Nederland. Het contract van Viaplay loopt namelijk eind 2024 af, waardoor onder meer Ziggo Sport en Canal+ hun kansen ruiken voor het F1-seizoen van 2025 en daarna. Gezien de financiële situatie van Viaplay is het namelijk allesbehalve zeker dat de streamingdienst deze rechten kan behouden.

Canal+ Sport

Met de terugkeer van de naam Canal+ in Nederland is de kans vrij groot dat Canal+ Sport ook uit gaat breiden, met als toekomstfocus dus - als de geruchten kloppen - het verkrijgen van onder meer de F1-rechten en wellicht meer. Viaplay heeft namelijk ook de beschikking over de rechten van de Premier League en Bundesliga (voetbal), darts, veel handbal en nog meer sporten. Country manager De Jong stelt zelf ook dat Canal+ op zoek is naar een manier om sporten toe te voegen, maar dat de markt in 2024 redelijk op slot zit. Canal+ kijkt daarom op de korte termijn eerst naar de sporten die het zelf al in handen heeft, zoals padel en rugby. Dit zijn echter niet de sporten waar het bedrijf de markt mee kan veroveren. De Jong laat zich verder niet uit over Viaplay en de geruchten dat het bedrijf de F1-rechten over wil nemen als Viaplay Group in de toekomst failliet gaat of het geld niet heeft om de rechten van F1 en de andere sporten die het nu uitzendt te behouden.