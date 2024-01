Brian Van Hinthum

Zaterdag 13 januari 2024 09:54 - Laatste update: 10:23

Alex Albon lijkt momenteel bezig aan de beste fase van zijn carrière, maar had die wederopstanding nodig nadat hij vroeg in zijn carrière faalde bij Red Bull Racing. Helmut Marko legt de schuld van die teleurstellende periode neer bij een opvallende naam: Lewis Hamilton zou namelijk het vertrouwen van de Britse Thai beschadigd hebben.

Albon rijdt inmiddels voor het team van Williams de pannen van het dak en werd onder meer in Canada zelfs uitgeroepen tot Driver of the Day nadat hij met een masterclass verdedigen de zevende plek wist veilig te stellen op het Circuit Gilles-Villeneuve. Eén ding is duidelijk: Albon is helemaal terug in de Formule 1. Veel had het niet gescheeld, of zijn carrière was al vroeg als een nachtkaars uitgegaan. Hij mocht namelijk plaatsnemen in de Red Bull als teamgenoot van Max Verstappen, maar een groot succes werd dat niet.

Artikel gaat verder onder video

Ongeluk

In het midden van het 2019-seizoen mocht hij namelijk de tegenvallende Pierre Gasly vervangen bij het team. Hij had het af en toe moeilijk, maar lag wel meermaals op koers voor grote punten, waarmee hij zijn plek in het wereldkampioenschap een stuk kon verbeteren. Zo deed hij in Brazilië mee om de punten en kon hij een jaar later in Oostenrijk zelfs aan een overwinning denken. Beide races kwamen echter tot een teleurstellend einde na een crash met Hamilton.

Hamilton de schuldige

Marko ziet uiteindelijk in de Brit één van de schuldige factoren in het verval van het vertrouwen van Albon, zo vertelt hij de in The Red Bulletin: "Hij lag tweede in Brazilië in 2019 toen Hamilton hem van de baan af reed. Het volgende jaar probeerde Alex om Hamilton aan de buitenkant in te halen op de Red Bull Ring, maar hij duwde hem het grind in. Hij had die race anders gewonnen, maar kwam met lege handen thuis. Hij had een lange tijd nodig om daarvan bij te komen", vertelt de Oostenrijker. "Alex is enorm snel, maar ik vraag me soms af of hij te aardig is. Hij lijkt een beetje op David Coulthard. Iedereen vindt hem leuk, maar hij is niet hard genoeg."