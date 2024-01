Lars Leeftink

Haas maakte deze week tot verbazing van veel mensen bekend dat Guenther Steiner in 2024 niet de teambaas van het F1-team zal zijn en Ayao Komatsu zijn vervanger is. Steiner heeft nu voor het eerst gereageerd op het nieuws.

Haas debuteerde in 2016 in F1 en begon in eerste instantie met Steiner als teambaas veelbelovend. Gedurende de seizoenen zakte het team echter steeds meer weg. Twee van de laatste drie seizoenen eindigde Haas tiende bij de constructeurs. Gene Haas, de eigenaar en oprichter van het F1-team, gaf aan dat hij klaar was met de tiende plaats. Volgens de geruchten was er onenigheid over de toekomstplannen van het team, waarna Haas besloot het contract van Steiner niet te verlengen. Het was dus officieel gezien geen ontslag, maar zo voelde het voor Steiner wellicht wel.

Steiner reageert

Op de beurs beurs Autosport International, een evenement waar RacingNews365 bij was, ging Steiner kort in op zijn vertrek bij Haas. Steiner, zo blijkt, was al een tijdje op de hoogte. "Tussen Kerst en Oud & Nieuw kreeg ik het nieuws te horen. Gene belde me en vertelde me dat hij het contract niet wilde vernieuwen. Dat was het. Ik weet niet of het een verrassing was, het is altijd een kleine verrassing, maar uiteindelijk is hij de eigenaar van het team. Hij mag doen wat hij wil en het is zijn beslissing."

Toekomstplannen Steiner

Steiner wil momenteel nog niet nadenken over wat hij in de toekomst precies gaat doen. De Italiaan laat weten dat hij eerst rust nodig heeft om het verliezen van zijn baan te verwerken. "Op dit moment wil ik gewoon een beetje chillen. Het waren tien zware jaren en ik heb nog genoeg te doen. Er valt thuis veel op te ruimen. Het is ook goed om bij het gezin te zijn. Mijn dochter is veertien jaar oud en stelt hoge eisen. Het is lastiger om dat onder controle te houden, dus ik ga dit nog wel een paar maanden zo doen."