Haas heeft de deadline gemist om een aantal miljoenen aan sponsorgeld, evenals een Formule 1-bolide, terug te geven aan Uralkali, zo beweert de voormalig titelsponsor. In een statement laat het Russische bedrijf weten dat het alle middelen zal inzetten tegen het Amerikaanse team.

Nikita Mazepin kreeg voor het seizoen van 2021 een zitje bij Haas aangeboden. Het team wat toen nog onder leiding van Guenther Steiner stond, had geld nodig en Mazepin bracht dankzij zijn vader een enorme zak met cash mee. Uralkali, een van de grootste producenten van de meststof potas ter wereld, kwam overal op de auto's en overalls van de Haas-teamleden te staan, aangezien Dmitri Mazepin de vice-voorzitter van het Russische bedrijf was. Nikita kreeg, ondanks dat hij qua prestaties niet in de buurt kwam van ploegmaat Mick Schumacher, ook voor 2022 een contract aangeboden, maar op 5 maart dat jaar besloot Haas om het contract met de coureur en het contract met titelsponsor Uralkali te verscheuren als reactie op de invasie van Rusland in Oekraïne. Russische coureurs en teams mogen vanwege de oorlog niet onder een licentie van hun land uitkomen in evenementen van de FIA.

Statement Uralkali

Afgelopen juni werd er in een Zwitserse rechtszaal een oordeel geveld over het einde van de samenwerking tussen Haas en Uralkali, en er werd besloten dat Haas in haar recht stond om het contract te beëindigen op de manier waarop ze dat deden. Compensatie hoefde Haas niet te betalen aan Uralkali, maar het team waar momenteel Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen voor uitkomen, mocht niet alles van het sponsorsaldo van 13 miljoen dollar houden. Naast dat Haas een aantal miljoen zal moeten teruggeven, was Uralkali ook beloofd een echt exemplaar van de Haas VF-21 te krijgen. Volgens het Russische bedrijf is de deadline echter verstreken en heeft het daarom een statement uitgebracht.

"Helaas is noch het geld (plus rente plus kosten) betaald, noch is de raceauto binnen de gestelde termijn afgeleverd. Een brief die Uralkali begin juli aan Haas stuurde waarin opties werden gegeven voor de levering van de raceauto, bleef onbeantwoord. Verdere rente over het toegekende bedrag loopt door," zo leest het op de website van Uralkali. Een woordvoerder voegde er nog aan toe dat "het onvermogen van Haas om de vereiste overdrachten uit te voeren een flagrante schending van de uitspraak van het tribunaal is, zoals bepaald door een arbitrageproces dat door beide partijen is ondertekend. Dit geeft een nieuwe betekenis aan de uitdrukking 'onsportief gedrag'. Uralkali zal alle middelen gebruiken waarin de wet voorziet om ervoor te zorgen dat de uitspraak wordt uitgevoerd. Laat alle huidige en potentiële Haas-sponsors op de hoogte zijn van de behandeling die hen te wachten staat.”

