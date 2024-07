Kevin Magnussen vertrekt aan het eind van het 2024-seizoen bij het Formule 1-team van Haas. Dat maakt de Amerikaanse renstal zojuist bekend via de officiële kanalen.

Magnussen is de coureur met de meeste dienstjaren bij het team van Haas. De Deen reed tussen 2017 en 2020 voor de renstal, en maakte begin 2022 zijn rentree als vervanger van Mick Schumacher. Magnussen rijdt dit seizoen in Abu Dhabi zijn laatste Grand Prix voor Haas, en mogelijk ook zijn laatste Grand Prix in de Formule 1. De grid voor 2025 begint steeds vastere vormen aan te nemen, en de 31-jarige coureur wordt bij de teams met nog een beschikbaar stoeltje, eigenlijk nergens als kanshebber genoemd.

Line-up Haas 2025

Eerder werd al bekend dat ook Nico Hülkenberg aan het eind van dit seizoen bij Haas vertrekt. De Duitser deed dit op eigen initiatief, om de overstap naar Audi te kunnen maken. Oliver Bearman zal in 2025 zijn fulltime-debuut bij het team van Haas maken. Wie zijn teammaat wordt, is nog niet bekend. In de wandelgangen wordt gezegd dat Esteban Ocon zijn handtekening inmiddels al heeft gezet. Een aankondiging laat wellicht dan ook niet lang meer op zich wachten.

