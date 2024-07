Het Haas F1 Team zal mogelijk met een kersverse rijdersbezetting op de grid staan volgend jaar. Ollie Bearman was al bevestigd voor 2025. Het begint er steeds meer op te lijken dat Kevin Magnussen zijn stoeltje kwijt zal raken, maar diens huidige teamgenoot Nico Hülkenberg neemt het voor hem op.

Hülkenberg is bezig aan pas zijn tweede seizoen bij Haas. De man uit Emmerik kondigde afgelopen april aan voor 2025 de overstap te maken naar Kick Sauber, wat uiteindelijk Audi wordt. Magnussen is al veel langer actief voor de Amerikaanse renstal. Hij reed van 2017 tot en met 2020 voor Haas, voordat hij plaats moest maken voor Nikita Mazepin. De Rus werd echter ontslagen als reactie op de oorlog in Oekraïne en dus mocht Magnussen terugkomen na een seizoen doorgebracht te hebben in IMSA met Renger van der Zande. Bearman is de opvolger van Hülkenberg en wie het tweede stoeltje zal vullen volgend jaar is nog niet bekend, maar het lijkt erop dat Esteban Ocon de plek van Magnussen gaat overnemen.

Heel constant

Hülkenberg denkt niet dat dat de juiste keuze is, ondanks dat Magnussen objectief gezien qua resultaten wel wat teleurstelt. De Deen heeft na twaalf Grands Prix vijf punten achter zijn naam staan, terwijl bij Hülkenberg de teller op 22 staat. "Natuurlijk is het niet mijn verantwoordelijkheid en absoluut niet mijn beslissing. Echter, Kevin is heel constant geweest dit jaar," vertelde Hülkenberg tegenover de aanwezige media op Silverstone. "Er zijn een paar momenten in sessies geweest waar hele kleine details het verschil maakten tussen hem en mij en, vaak op tv, ziet het verschil er erg groot uit, maar eigenlijk zijn het, zoals ik het zie, hele kleine dingetjes. Uiteraard heb ik meer toegang tot de data en zie ik precies wat er gebeurt."

Mogelijkheden buiten F1

Hülkenberg concludeerde: "Ik vind dus dat hij het gewoon goed doet. Ik denk dat hij echt een kandidaat is voor Haas of zelfs een paar andere teams." Magnussen voelt de bui echter al hangen en liet eerder dit jaar weten naar mogelijkheden buiten de Formule 1 te kijken. Teambaas Ayao Komatsu heeft toegegeven dat de kansen nog niet verkeken zijn voor de Deen. "We hebben een lijstje van kandidaten en we praten met verschillende coureurs en we beginnen aan het einde te komen van dat proces. Natuurlijk hoort Kevin daar ook bij."

