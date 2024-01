Lars Leeftink

Oliver Goethe, die dit jaar 20 jaar wordt en aan zijn derde seizoen in F3 gaat beginnen, is sinds 2023 onderdeel van het Red Bull Junior-programma. Goethe ziet Sebastian Vettel en Max Verstappen als voorbeelden en zou het 'geweldig vinden' om in de toekomst teamgenoot van de Nederlander te worden en hem uit te dagen.

Goethe reed, na een periode in verschillende raceklassen, tijdens het seizoen 2022 en 2023 in F3. In 2022 maakte hij namens Campos Racing zijn debuut door vier races te rijden en vijftien punten te scoren. In 2023, zijn eerste volledige seizoen in F3 en als onderdeel van Red Bull Racing, reed hij namens Trident naar 75 punten en onder meer een zege op Silverstone. In 2024 gaat hij namens Campos wederom actief zijn in F3. In gesprek met Deutschen Presse-Agentur zegt Goethe dat hij grootse plannen heeft. "Ik heb Vettel, die ook een Red Bull-junior was, altijd gemogen. Hij had humor en [een goede] houding. Ik zou graag in zijn voetsporen treden." De viervoudig wereldkampioen is echter niet de enige coureur waar Goethe naar kijkt als het aankomt op ambities.

Goethe over Verstappen

In het verleden was Vettel met zijn vier titels op rij de dominante coureur in de koningsklasse, die dit deed namens Red Bull. Momenteel is Verstappen namens Red Bull Racing de volgende dominante factor in F1. Goethe zou ooit graag naast Verstappen rijden in F1 en samen met Red Bull de koningsklasse domineren. "Ik kijk ook op naar Max Verstappen, die de Formule 1 domineert. Het zou geweldig zijn om ooit zijn teamgenoot te zijn."

Toekomst bij Red Bull

Bij Red Bull hoopt Goethe een kans te krijgen om de Formule 1 te halen, maar daarvoor zal hij eerst teambaas Christian Horner en adviseur Helmut Marko moeten overtuigen. "Ik heb een ontmoeting gehad met Dr. Helmut Marko en Christian Horner. Ze hebben me heel direct en duidelijk verteld wat ze van me verwachten. Er moeten resultaten komen. Ze willen dat ik vooraan rijd en ik doe mijn best om dat te bereiken."