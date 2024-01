Lars Leeftink

Zaterdag 13 januari 2024 16:28 - Laatste update: 16:34

Wie Max Verstappen op de voet volgt, weet dat hij al jaren goede vrienden is met DJ Martin Garrix. Zowel Verstappen als Garrix zijn inmiddels wereldberoemd, maar toen ze elkaar voor het eerst ontmoetten was dit nog niet het geval. Verstappen legt uit hoe hun vriendschap is ontstaan.

Verstappen is al tien jaar vrienden met Garrix. Verstappen heeft, sinds hij begin 2015 zijn debuut maakte, in de Formule 1 enorme stappen gezet. De Nederlander maakte in 2016 al de overstap naar Red Bull en won meteen zijn eerste race voor het team, waarna hij tot eind 2021 moest wachten om een kans te krijgen op zijn eerste kampioenschap. Na 2021 won hij vervolgens in 2022 en 2023 met overmacht de titel, waardoor zijn totaal nu op drie kampioenschappen staat. Ondertussen is Garrix al jaren een enorm populaire en succesvolle DJ, zoals dit voor veel Nederlanders geldt, met meerdere hits op zijn naam.

Verstappen over vriendschap met Garrix

In gesprek met Formule 1 Magazine gaat Verstappen in op zijn relatie met Garrix. Hij vertelt hoe hun vriendschap tijdens het NOC*NSF Sportgala van 2014, toen Verstappen de Young Talent Award won, is ontstaan. “Martijn deed de prijsuitreiking, maar die viel destijds totaal in het water, omdat ik op dat moment in een taxi in Engeland zat en de live-verbinding steeds wegviel. Daarna hebben we een beetje contact gehad en kwam ik hem spontaan een keer tegen op vakantie op Ibiza. En eigenlijk klikten we gewoon goed. Natuurlijk leiden we allebei geen normaal leven, hij als DJ, ik als coureur. Maar ik durf wel te zeggen dat we allebei normaal zijn in de omgang. Eerder dit jaar was hij nog een week in de buurt in Saint-Tropez. Lekker relaxed. Volgens mij was dat voor hem ook een soort van detox, een beetje bijkomen van zijn drukke werkschema en leven.”

Garrix en Verstappen nuchter

Zowel Garrix als Verstappen zullen voor veel jonge Nederlanders, Europeanen en mensen over de hele wereld een voorbeeld zijn van wat er allemaal mogelijk is. Volgens Verstappen zijn ze hier allebei niet al te veel mee bezig en focussen ze zich vooral op wat ze zelf aan het doen zijn. Ze staan allebei wat dat betreft hetzelfde in het leven. “We doen allebei ons ding. En als je normaal bent en gewoon doet, je goed kunt praten over dingen die je onderweg tegenkomt, dan helpt dat natuurlijk om overal mee om te gaan.”