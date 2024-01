Lars Leeftink

Nyck de Vries zal in 2024 uitkomen in twee raceklassen na een teleurstellend seizoen 2024, waarbij zijn avontuur met Mahindra Racing in de Formule E op zaterdagavond begint in Mexico Stad. Hoe staat de Nederlander er na een korte en moeizame voorbereiding momenteel voor?

De Vries keert in 2024 terug in de raceklasse waarin hij tijdens het seizoen 2021 wereldkampioen werd. Het seizoen 2022 verliep wat minder, maar in F1 kon hij tijdens dat jaar [Grand Prix van Italië in Monza] indruk maken als invaller van Alex Albon. Vervolgens kreeg De Vries in 2023 de kans bij AlphaTauri, maar hier stelde hij teleur. Na tien races werd hij vervangen door Daniel Ricciardo, waarna hij de rest van het jaar besloot niet te racen. In 2024 gaat hij, naast dat hij voor Toyota in actie komt in de WEC (World Endurance Championship), namens Mahindra met Edoardo Mortara voor ereherstel. Tijdens de testdagen in Valencia ging het echter meteen fout: een brand in een pitbox naast Mahindra zorgde voor schade aan de auto van De Vries, met een verstoorde voorbereiding tot gevolg.

De Vries over voorbereiding

In gesprek met Motorsport.com gaat De Vries in op de voorbereiding, die dus vanwege die brand niet soepel verliep. Toch wil hij het tijdens de eerste races niet als excuus gebruiken. "Het gaat een beetje de kant op van een excuus, maar ik vind het allemaal irrelevant. Het is wat het is en we pakken wat we kunnen pakken. Ook is de Gen3-auto nieuw voor mij en daardoor is het racen anders, waardoor we al doende zullen leren. We zijn ons ervan bewust dat we nog veel werk moeten verzetten, maar we zijn tegelijkertijd ook positief over de veranderingen die we tot dusver hebben doorgevoerd en de progressie die we hebben geboekt."

Nog niet volledig gewend

Na zijn periode in F1 en een lange periode zonder een race te hebben gereden, geeft ook De Vries toe dat hij nog moet wennen aan de Formule E-auto's, die ten opzichte van 2022 (laatste seizoen De Vries in de elektrische klasse) behoorlijk zijn veranderd. "Het zou oneerlijk zijn om te verwachten dat ik volledig gewend ben. Ik heb maar anderhalve dag getest in Valencia en één dag in Monteblanco. Kan ik de auto al dromen? Nee. Het is echter onderdeel van het proces. Ik raak steeds meer bekend met alles en tegelijkertijd is het een doorlopend ontwikkelingsproces, dus de zaken veranderen ook. We gaan de goede kant op, laten we het zo zeggen."